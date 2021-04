Babala ni Duterte vs China: Giyera ‘pag hinigop langis sa West PH Sea

Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na mananatiling kaibigan ng bansa ang China pero ibang usapan na kapag nagmina ang mga ito ng langis at mga yamang-dagat sa West Philippine Sea (WPS).

Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang regular ‘Talk to the People’ sa harap ng mainit na usapin sa mga pinag-aagawang teritoryo sa WPS.

Wala aniyang pag-aawayan kung pangingisda lamang ang isyu subalit kapag nagmina ng langis ay magpapadala ito ng mga barko ng gobyerno.

“I ask addressing myself to the Chinese government. We want to remain friends. We want to share whatever it is. But when you start to mine, and get whatever it is in the bowels of the China Sea, then by that time I will send my ships there,” anang Pangulo.

Kapag aniya kinuha ng China ang langis, nickel at iba lang yamang-dagat sa pinag-aagawang mga teritoryo ay panahon na para umaksiyon ang gobyerno.

“Pag mag-umpisa na sila ng drill ng oil, sabihin ko talaga sa China, is that part of our agreement? Because if it’s not part of our agreement, I’m going also to excavate — to drill my oil there. If you own it, I own it. I do not want to quarrel but that is how it is,” dagdag ng Pangulo.

Sinabi ng Presidente na tinapat niya noon si Chinese President Xi Jinping nang magkausap ang mga ito na magmimina rin siya kapag ginalaw ang WPS, at sinagot siya ng Chinese leader na hayaan muna ang isyu sa agawan ng teritoryo.

Kaharap aniya ang mga gabinete sa naging pag-uusap nila ni Pres. Xi Jinping para mayroon itong mga saksi sa naging detalye ng kanilang naging pag-uusap sa China. (Aileen Taliping)