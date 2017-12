Babala ngayong Kapaskuhan

By REY MARFIL

Hindi lang ang mga bata ang excited sa panahon ng Kapaskuhan kung hind maging ang mga ala­gad ni Taning na malikot ang kamay na pumapasok sa mga bulsa at bag na hindi naman sa kanila.

Aba’y sa pagpasok ng ‘ber’ month, dumami rin ang insidente ng mga pandurukot sa iba’t ibang lugar sa bansa. Sa kalsada, sa sasakyan, sa mga pamilihan at kahit sa foot bridge; kahit saan basta may nakitang pagkaka­taon ang mga pasaway na kurimaw, tiyak na babanat ang mga lintek.

Ang nakapagtataka rin naman kasi, marami sa mga kababayan natin eh inilalagay ang kanilang mga bag sa likod. At kahit backpack ang dala nila, aba’y doon pa rin nila inilalagay ang kanilang wallet o cellphone. Ang resulta, parang langaw na nakaamoy ng ‘tatse’ ang mga mokong na susundan ang kanilang target at hindi nila tatantanan ang biktima hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang pakay — ang pera o cellphone mo.

Nitong nakaraang mga araw, viral sa social media ang ilang insidente ng pandurukot na dapat kapulutan ng leksiyon para hindi mabiktima. Ang isang insidente, nangyari sa bangketa habang naglalakad ang estudyante at nasa likod din ang bag. Ang resulta, dinikitan siya ng kampon ni Ta­ning at kinuha ang wallet, at mabilis na ipinasa sa kasabwat na katabi niya na kunwari ay hindi niya kilala.

Ang isa pang insidente ay nangyari naman sa isang tindahan habang namimili ang biktima. Gaya ng nangyari sa bangketa, may kasabwat din na isa pang babae ang kawatan na maingat na dinikitan ang bag ng biktima na nasa gilid niya. Nakuha rin ng kawatan ang gamit ng biktima, na nataranta nang malaman na nawalan siya ng gamit sa bag.

Mayroon din mga insidente na sinisiksik ng mga kawatan ang kanilang biktima sa loob din ng isang tindahan ng damit at ginagamit pa nilang pantakip sa kanilang katarantaduhan ang panindahang damit na kunwaring sinisipat at isinusukat para hindi makita ng ibang tao ang pandurukot na ginagawa nila.

Kung may kasunod naman o katabi rin na may dalang payong kahit hindi naman umuulan, maging alerto at baka gamitin din iyon na pang-cover sa kanilang kawalanghiyaan, o kaya naman ay panikwat sa bag na nasa ilalim ng mesa kung nasa kainan.

Kapag nakasakay sa mga pampasaherong sasakyan, kung may kandong na bag ang katabi at hindi mo makita kung saan nakalagay ang kamay niya, aba’y mag-ingat ka at baka nakahawak na ang kolokoy sa pututoy niya, o baka naman nililimas na ang laman ng bag mo.

May tinatawag din na mga ‘laglag ng kung ano-ano gang’ sa mga bus. Ang isang kawatan ay kunwaring maglalag­lag ng barya sa harap ng bibiktimahain para makuha ang kaniyang atensyon, at saka didiskarte ang kasabwat niya para dukutan ang biktima.

Ang ibang buraot, sumasabay naman sa oras na siksikan sa pagsakay sa jeepney. May kasamahan silang 'spotter' na pipili ng bibiktimahin. Sasabayan nila sa unahan sa pagsakay ng biktima at biglang bababa kapag nakuha na ang pakay.





Sadyang nasa utak na ng mga kolokoy ang pandurukot, hindi lang dala ng pangangailangan, kung hindi dahil sa mentalidad na nakaisa sila sa kapwa nila. Ang kaso, marami sa mga biktima ang hindi na itinutuloy ang reklamo kapag nahuli ang kawatan kaya balik uli ang mga kumag sa pangungulimbat.

Sa mga imbentor diyan sa tabi-tabi, sana eh may makagawa ng pang-ipit o pangkuryente na parang taser na mailalagay sa bag para mangisay ang mga hinayupak na mandarambong kapag pakialaman ang bag o bulsa na hindi kanila. Laging tandaan: "Bata mo 'ko at Ako ang Spy n'yo."