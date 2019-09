Babala ng Phil. Army: Magpaalam bago mag-hiking sa Iloilo

INABISUHAN ng 61st Infantry Battalion ng Phili­ppine Army ang mga turista na humingi muna ng pahintulot sa kanila bago bumisita sa mga kabundukan at malalayong bayan ng Miag-ao at Igbaras, sa Iloilo.

Ito ay bunsod nang serye nang mga engkuwentro ng mga government troop at Communist Party of the Philipines–New People’s Army (CPP-NPA) simula noong Setyembre 20, ayon kay Lt. Col. Joel Benedict Batara, 611B commander sa isang interview.

“Warning for them is to seek consent from village captain or the Philippine National Police (PNP) in the area or the Army detachment before they go to the mountains,” sabi nito.

Kamakailan lamang ay nakasagupa ng Army ang Suyak Platoon, Southern Frront, Komiteng RehiyonPanay sa Igcabugao Village.

Bago pa ito, isang rebelde ang nasawi sa engkuwentro sa Ongyod village sa Miag-ao town noong Lunes.