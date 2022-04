Babala ng dating DICT exec: ‘Pinas lulubog sa maling pangulo

Nakasalalay sa kamay ng mga botante sa halalan ang kapangyarihan kung pipiliin nila ang isang lider na magpapaahon sa ekonomiya o magpapalubog pang lalo sa atin sa kahirapan, ayon kay retired Brigadier General at dating Information and Communications Technology Secretary Eliseo Rio, Jr.

Inihayag ito ni Rio sa isang panayam bago ang press conference at paglagda ng manifesto ng pagsuporta ng ‘Generals for Ping’, sa pangunguna ni dating Antipolo Rep. Romeo Acop, para tukuran ang kandidatura ni presidential candidate at kapwa nila cavalier na si Senator Panfilo ‘Ping’ Lacson.

“We think he (Lacson) is the best candidate that our country can have in this very trying time. This 2022 election is the most crucial in our history. The result of this election will determine—mark my words—whether our country will float or sink,” sabi ni Rio.

Tumakbo si Lacson sa halalang pampanguluhan ngayong 2022 na tangan ang misyon na muling ibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno sa pamamagitan ng pag-alis ng korapsiyon at pagpapatupad ng tamang paggastos sa pambansang budget na kinakailangan ng bansa dahil sa epekto ng pandemya ng COVID-19.

“Dahil talagang dito sa pandemic ang ekonomiya ay bumagsak. Halos maraming walang trabaho and things like that. So, we need a strong leader whose only focus is the development of our country,” dagdag ni Rio.

Nanawagan din si Rio sa mga botante na huwag maniwala sa pinapasikat na kandidato na sinasabing nangunguna na sa presidential race, kahit pa may kasaysayan ng katiwalian ang angkan na kinabibilangan nito, na nagdulot ng matinding kahirapan sa bansa dahil sa 20 taon nilang pagnanakaw sa bayan.

“Dapat makita ng tao ‘yan kung ano ‘yong focus… iba ‘yong sinasabi nila pero tingnan mo kung ano ‘yong talagang purpose nila… mga simpleng bagay na magbayad ng taxes, and things like that, hindi nila ginagawa. Pero unfortunately, sila ang supposedly popular, ano,” saad niya. (Dindo Matining)