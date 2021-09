Babala: Maling pangangatwiran

Nitong mga nakaraang lingo, naging kabi-kabila ang palitan ng mga maanghang na pananalita at mga akusasyon mula sa pangulo at kay Senador Richard Gordon patungo sa isa’t isa.

Nag-umpisa ang lahat ng ito nang lumabas ang ulat ng Commission on Audit (COA) na nagsasabing may mga anomalya sa Department of Health (DOH). Hindi tiyak kung ang salitang ginamit ay “anomalya” nguni’t kung ito man, hindi nangangahulugan na may nagnakaw o may korapsyon. Ang pakahulugan ng salitang ito ay “may kakaiba.” Nababasa rin ang salitang ito sa mga ulat na pang-medikal kung saan, halimbawa, kakaiba ang resulta ng mga eksaminasyon.

Natural lamang na kung may kakaiba na dapat suriin ito. At ang isang pamamaraan upang suriin ito ay ang mga pagdinig sa Senado sa ilalim ng tinatawag na Blue Ribbon Committee. Ang kumite na ito ang may mandato na mag-imbestiga sa mga posibleng maling gawain sa pamahalaan at ng mga opisyal nito, para makatulong sa pagbabalangkas ng mga batas para maiwasan ang mga ganito sa mga susunod na pagkakataon.

At ito na nga ang ginawa ni Gordon, kasama ang ilan pang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee. Sa kanilang mga sesyon, pinapatawag nila ang sinumang maaring makapag-bigay ng impormasyon hinggil sa paksa. Kaya, natural lang din na tawagin ang Kalihim ng Kalusugan na si Francicsco Duque na ang naging papel sa pagdinig ay ang ipakilala ang mga sasagot para sa kanya. Wala ba talagang alam si Duque o nagmamaang-maangan lang?

Tila pikon na pikon naman ang pangulo sa ginagawang imbestigasyon na ito, marahil dahil nasasangkot sa usapin si Duque, si Senador Bong Go at ilan pang malalapit na tao sa kanya, kabilang ang isang negosyante na dati niyang adviser. Naging kakaiba ang galit niya na hindi niya pinapalampas ang anumang pagkakataon para sirain ang ginagawa ng Senado sa mata at tenga ng madla.

Kung iisipin natin ng matino, hindi ba dapat hindi hadlangan ni pangulo ang imbestigasyon? Una, bilang isang tagapagtaguyod ng malinis na pamamahala, hindi ba dapat interesado siya sa magiging resulta ng imbestigasyon? Pangalawa, kung totoong walang katotohanan ang mga inaakusa sa mga transaksyon ng DOH, hindi ba mas magandang ipagpatuloy ang imbestigasyon upang magkaroon ng pagkakataon na malinis ang mga pangalan ng mga inaakusahan?

Sa halip, tinawag ni pangulo na mataba si Gordon. At tila may inatasang pang magsaliksik ng mga maaring ipukol na mga isyu sa mga bumabatikos sa mga kontrobersiyal na mga transaksyon ng DOH. Umabot pa sa punto na sinabi ng pangulo na dapat imbestigahan at i-audit ang Philippine Red Cross, isang organisasyon na hindi naman bahagi ng gobyerno, dahil ito raw ang gatasan ni Gordon.

Ipagpalagay na nating totoo ang mga paratang ng pangulo kay Gordon, nangangahulugan ba na dapat nang ihinto ang imbestigasyon sa Senado? Ibig bang sabihin, walang pagkakasala si Duque at iba pa dahil si Gordon ay may pagkakasala? Ganun din ang asal ng tagapagsalita ng pangulo na si Harry Roque. Tinatakot ang naglabas ng video kung saan galit na galit siya sa mga doktor.

Talaga ba iyan ang mga isyu?