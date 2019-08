Dear Dra Holmes:

Hi doc good afternoon been ffolowing all ur articles ever since I was in manila working and I find it very educated and educational.

Doc I would likeposanato ask if pwedepo kaya ka ask ng adivicepo if ok lng thru here?just need lngposana ng kontingpagunawapo or advice doc thnkyo Is it ok po doc and is this really drholmes? Malu

Certainly, Malu. That is what I’m here for

If is it normal lngpoba doc na if u have husband they do fantasize like ur a babayaringbabaepo? kasi prang di ma take popqg ng fafantasypoclathnk you po doc.

Malu

Dear Malu:

Maraming salamat sa sulat mo. Sa iyong tanong kung normal lang na mag fantasize ang asawa mo na ikaw ay babaeng bayaran, eto ang aking sagot:

1. Normal ba na mag fantasize ang lalake? It is very normal para sa lalake mag fantasize. Iba iba ang fantasy nila, pero para sa asawa mo, ang gusto niya ay parang babaeng bayaran ka?

2. Normal ba na mag fantasize ang lalake na ang aswa niya ay babaeng bayaran? Hindi ko alam kung gaano pang-karaniwang ang fantasy ng lalake na ang kaniyang asawa ay babaeng bayaran, pero normal ang asawa mo para sa fantasy na ganito. In fact, Malu, sa aking opinyon (pero personal opinyon lang, ok?) ito ay mas magandang fantasy kaysa sa nag three-threesme kayo, atbp.

Bakit ko na sabi ito? Dahil kasama ka sa fantasy niya (na hindi laging nangyayari) Hindi ka lang kasama, ikaw ang main event. Wala siyang balak pumunta sa babaeng bayaran, at ayon sa sinasabi mo, wala siyang balak pumunta sa kahit sinumang babae.

Huwag ka sanang magalit sa akin, dearest Malu, perosa aking opinyon (pero, again personal opinyon lang ok?) kung kaya mong pagbigyan ang asawa mo at magkunwaring kang babaeng bayaran, napakagandang regalo ito para sa kaniya!

Alam ko sna parang hindi mo kaya ang fantasy na ito, pero inaasahan ko na, ngayon na alam mo na normal mag fantasize ng ganito, mas gagaan ang loob mo na magkunwari para sa kaniyang kasiyahan. Pero… kung kaya molang, ok?

Ingat, dearest Malu –MG Holmes