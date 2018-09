Babae na nagsa-shabu sa video, laglag

MATAPOS ang halos isang linggong viral sa social media ang video ng isang babae habang ito ay nagsa-shabu, nadakip na ang awtoridad ang nasabing babae.

Naaresto noong Martes mga miyembro ng Calamba City police ang suspek na nakilalang si Maribel Mallari y Lopez, residente ng Brgy. Looc, Calamba City, Laguna sa buy-bust operation sa kanyang bahay sa Aztec homes subdivision dakong alas-5:30 nang hapon.

Narekober dito ang apat na sachet ng shabu.

Unang napansin ng mga netizen ang natu­rang suspek sa kumalat sa 41 minutong Facebook video kungsaan ito ay humihitit ng shabu habang nasa loob ng isang kuwarto.

Ayon sa original na nag-upload ng video, galing daw ang video clip sa isang babae na umano ay na-gang rape ng limang drug addict sa Calamba, Laguna.

Sinasabing may ipinagmamalaking ma­lakas na protektor ang suspek kaya nag-video pa ito habang nagsa-shabu.

Agad namang umaksyon ang mga pulis at natunton ang suspek na ngayon ay nakakulong na sa Calamba police station locked up jail at sasampahan na rin ng kaso.