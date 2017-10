Babad-upo sa trabaho bawal – DOLE

Tweet on Twitter

Pinabawasan ng Department of Labor and Emploment (DOLE) sa mga employer ang oras ng pagkakaupo sa kanilang trabaho ng mga manggawa para magkaroon ng mas ligtas at mas komportableng kondisyon sa paggawa.

Sa ipinalabas na DOLE Department Order No. 184, sinabi ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III na tinitiyak sa nasabing kautusan ang kalusugan at kaligtasan ng manggagawa sa lugar-paggawa na makakatulong sa pagiging produktibo ng mga kompanya at industriya dahil sa maayos na kondisyon sa paggawa.

Nakasaad sa kautusan na dapat magpatupad ang mga establisyamento ng regular na limang minutong pahinga kada dalawang oras mula sa pagkakaupo at hinihikayat ang mga manggagawa na bawasan ang oras ng pagkakaupo sa pamamagitan ng pagtayo at paglalakad.

Dapat rin tiyakin ng mga employer na ang mga lugar-paggawa ay naayon sa klase ng trabaho, at maaaring tumayo-umupo at kinakailangan na maayos na nakakakilos ang mga manggagawa sa kanilang lugar-paggawa.

Ilan sa mga epekto sa kalusugan ng matagal na pagkakaupo ay ang pagkakaroon ng musculoskeletal disorders, high blood pressure, heart disease, anxiety, diabetes, at obesity.

Inatasan rin ni Bello, ang DOLE Regional Office na magsagawa ng inspeksiyon at bantayan ang pagsunod ng mga employer at mga establisyamento.

Magkakabisa ang patakaran 15-araw matapos itong maipa­lathala sa pahayagan.