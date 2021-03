Baba taripa ‘di kailangan ng mga magsasaka, magbababoy – Poe

UMAPELA si Senadora Grace Poe sa ehekutibo na pakinggan ang apela ng mga rice farmer at livestock raise na bigyan sila ng suporta at hindi sa pamamagitan ng pagbaba ng taripa sa bigas at baboy na magbubukas sa pagdagsa ng mga import at makakasira sa lokal na produksiyon nito.

Ayon kay Poe, walang kakayahan ang Department of Agriculture sa paghawak ng ASF.

“It was the DA that petitioned the Tariff Commission (TC) to lower tariffs on pork and rice despite the objections and the strong arguments against it from hog raisers and rice farmers. After failing to hear them out, the DA didn’t even have the research to support the lowering of tariffs or explain its proposal during the hea­rings,” sabi ni Poe.

Nagsagawa ng pandinig ang TC sa pagbaba ng taripa sa pork at rice import noong Pebrero 4. Walang inilabas na presentasyon ang DA na magpapaliwanag kung bakit ibaba ang taripa sa bigas at ang Department of Finance (DOF) pa ang nagpaliwanag kung bakit kailangang gawin ito.

“What is the DA’s motive for lowering rice tariffs when we are expecting a bumper harvest? Bababa ba ang presyo ng bigas para sa mga kababayan nating inu­utang na ang pambili nito makakain lang? tanong ni Poe. (Dindo Matining)