BA.2 variant mas mabagsik sa Omicron

Kinumpirma ng World Health Organization (WHO) na ang BA.2 variant ng Omicron coronavirus ay hindi mabagsik kumpara sa orihinal.

Ayon kay Maria Van Kerkhove, senior official ng WHO base sa sample na nakuha muna sa iba’t ibang bansa wala naman pinagkaiba ang BS1 kumpara sa BA2.

“So this is a similar level of severity as it relates to risk of hospitalization. And this is really important, because in many countries they’ve had a substantial amount of circulation, both of BA.1 and BA.2,” ayon sa opisyal.

Sa inisyal na data ng WHO lumalabas na ang BA.2 variant ay mas nakakahawa kumpara sa BA.1. (Juliet de Loza-Cudia)