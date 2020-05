B-day wish ni Kris Bernal bakuna laban sa coronavirus

Ipagdiriwang ni Kris Bernal ang kanyang birthday sa May 17. At dahil sa kinakaharap na global pandemic sa buong mundo, kailangan niyang ipagpaliban muna ang planong pagbiyahe sa Africa para doon mag-celebrate.

Sa Instagram, binanggit ni Kris na minabuti niyang tutukan ang kanyang makeup brand na SHE Cosmetics.

“It’s my birth month! Supposed to be packing for a trip to Africa but instead, I am packing orders for @shecosmeticsph. Since it’s going to be a quarantine style birth month, I will be hosting random giveaways, discounts, flash sales, and maybe a live workout. Btw, @shecosmeticsph offers free shipping for the whole month of May!”

Binahagi rin ni Kris ang special wish niya sa kanyang nalalapit na kaarawan, “Sweet month of May please bring us hope, healing, and vaccine. Please! #Taurus.” (Dondon Sermino)