B-day treat! Ryza pinagluto, pinakain ang mga senior

Sa Friday, December 21 pa ang ­actual na birthday ni Ryza Cenon, pero nag-celebrate na siya at nagkarooon ng intimate party sa Alegria Restaurant at BGC.

Kahit na galing sa mall show at meron ding Dreamscape Christmas party, hindi binigo si Ryza ng mga kasamahan niya sa “Ang Probinsyano” at gayundin sa bagong teleserye na “The Ge­neral’s Daughter.”

From mall show, dumeretso na sa Alegria sina Coco Martin kasama ang mag-ama na sina Lito Lapid at Mark Lapid. Nauna naman na sina Janice de Belen, Angel Aquino, Michael de Mesa, Tirso Cruz III, Bianca Manalo at iba pa.

Nakita rin namin ang ilang staff ng “Ika-6 Na Utos,” ang huling serye ni Ryza bilang Kapuso. Wala pa raw siyang tulog noong Linggo dahil siya mismo ang nagluto ng mga pinakain niya sa mga lolo at lola na binisita niya sa home for the aged nu’ng umaga ng Linggo.

Hindi na kami nagulat dahil sa loob ng 10 taon o mahigit pang pagkakakilala namin kay Ryza, taon-taon ay ginagawa niya ang pagcha-charity.

Sa Christmas eve, kung ang halos lahat ay naghahanda, si Ryza ay nag-iikot halos sa Metro Manila at namimigay ng pagkain kasama ang PA niya. Parang naka­ugalian na niya itong gawin at siyang gagawin pa rin daw niya ngayong Christmas.

When asked kung ano ang birthday wish niya, “Ang wish ko lang sa birthday ko, siyempre ‘yung health ko dahil dalawa ang show na ginagawa ko. Ang ‘Probinsyano’ at ‘Gene­ral’s Daughter’ kaya kailangan kong alagaan ang sarili ko.”

At saka natatawang dugtong niya, “Peace of mind! ‘Yun po talaga.”