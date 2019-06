B-day party ni Ruffa inisnab ni Jordan

Ngayon talaga ang birthday ni Ruffa Gutierrez pero noong Sa-turday ay nagkaroon na siya ng advance celebration sa The Marriott Grand Ballroom sa pamamagitan ng “The Best Night Ever” na dinner concert na produced ng nanay niyang si Annabelle Rama.

Bago ang show, pinuntahan ko si Ruffa sa dressing room nila ni Sarah Lahbati at panay ang kulit niya sa akin kung sino ba talaga ang two special surprise guests sa birthday niya dahil alam nga niya na kami lang ng nanay niyang si Annabelle Rama ang nakakaalam kung sino ang dalawang ‘yon.

Parang sobra ngang na-excite si Ruffa, pero ayokong sirain ang e­lement of surprise ng gabing ‘yon, kaya “my lips are sealed” ang drama ko.

Sobrang gulat nga si Ruffa nang after mag-perform ni Ms. Pilita Corrales ay biglang lumabas sa stage ang Concert King na si Martin Nievera.

Kumanta nga ng two songs si Martin at after, tinawag niya ang isa pang special surprise guest, si Pops Fernandez na ikinatuwa ng mga nandoroon.

Wow, bonggang-bongga nga dahil ang ex-couple ang special surprise guests, kaya nang tawagin si Ruffa sa stage, sinabi niyang isip siya nang isip kung sino ba ang magsu-surprise sa kanya that night at naisip niyang baka ex niya, pero mag-ex pala, kaya natawa ang audience!

Nang umakyat naman si Tita Annabelle sa stage, agaw-eksena siya na thank you nang thank you sa mga bumili ng tickets. Parang gusto namang agawin ni Ruffa ang microphone sa kanyang nanay dahil siya raw ang may birthday at hindi si Bisaya, kaya nag-dialogue ang Gutierrez matriarch na natatakot si Ruffa na baka kung ano kasi ang sasabihin niya.

Tuluyan ngang inagaw ni Ruffa ang microphone sa kanyang nanay, kaya hindi na nagawang mabuking-buking ni Bisaya ang kanyang panganay na anak.

Maraming friends si Ruffa Gutierrez na nagpunta sa The Marriott Grand Ballroom, pero hindi ko namataan ang boyfriend niyang si Jordan Mouyal na hindi matanggap-tanggap ni Bisaya.

Break na kaya talaga sina Ruffa at Jordan? Sabi ni Bisaya, hindi na raw nakikita si Jordan with Ruffa.

Hindi kaya iniiwas lang ni Ruffa kay Bisaya si Jordan? Naku, I’m sure, ang birthday wish ni Bisaya para kay Ruffa ay ang tuluyang mawala sa buhay ng kanyang panganay si Jordan, ‘noh?!

Hahaha!

Bading na make-up artist pinagtabuyan ni singer/aktor

Iritable ang isang bading na make-up artist na um-attend sa isang Filipino event sa Hong Kong sa isang s­inger/actor. Nang nagpapa-selfie raw kasi si bading kay singer/actor, tinabig daw siya at sinabihang, “Huwag ka dito!”

Sa pagkakakilala ko naman kay singer/actor ay nice ito at very accommodating sa mga fan.

Hindi naman kaya may ginawa si b­ading, kaya iritado rito si s­inger/actor?

Well…