B-day ng anak nina Kean, Chynna mas naging meaningful

Kahit na apektado ng enhanced community quarantine, siniguro ng mag-asawang Chynna Ortaleza at Kean Cipriano na mabibigyan pa rin nila ng meaningful birthday celebration ang panganay na anak na si Stellar.

Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Chynna kung paano naging extra special ang birthday ng anak.

“I’ve always loved simple celebrations but this year is extra special. The only thing we wish we had here is our family. Pero celebrating sila with us from their homes naman :)”

Kwento pa ni Chynna, nag-request daw si Stellar ng pink cake para sa kanyang birthday. Buti na lang at may kaibigan siyang gumagawa ng cakes kaya nabigay nila ang request ng anak.

Nag-order din sila ng baked macaroni sa kaibigang si Karel Marquez. Maging ang kanilang mga kapitbahay ay tumulong para maka-order sila ng doughnuts. Kaya naman, masayang-masaya ang pamilya ni Chynna sa naging simpleng birthday celebration ni Stellar sa kanilang bahay. (Dondon Sermino)