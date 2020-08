B Braun Avitum buking sa P45M reimbursement! Paboritong dialysis center huhubaran

Hihilingin ng Senado sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) para matulungan sa paghahanap ng may-ari ng dialysis center na nakatangap ng P45 milyon sa PhilHealth sa pamamagitan ng Interim Reimbursement Mechanism (IRM), ayon kay Senador Panfilo Lacson.

Sabi nito, ang B Braun Avitum Philippines Inc. sa Benguet ay kapangalan din ng healthcare institution sa bank transaction nang magkamali ang PhilHealth sa pagdeposit ng P9.7 milyon sa Balanga Rural Bank noong 2009.

Subalit ayon kay Lacson, ang dialysis center na sinasabing paborito o inuuna ng PhilHealth sa listahan ng ibigyan ng IRM funds ay hindi nakarehistro sa Securities and Exchange Commission (SEC).

“All we can do is to summon the AMLC and kung ibibigay nila sa amin ang details ng account number ay mate-trace natin kung sino ang nag-open ng account na iyon,” ani Lacson.

“Iko-coordinate muna namin kay Atty. [Mel Georgia] Racela who is the executive director [of the AMLC Secretariat], kung sabihin niyang pupuwede and even in an executive session they can furnish us ‘yung kopya ng account details ng account number na na-establish, then we will invite him,” dagdag nito.

Hinikayat din ni Lacson si Presidential Anti-Corruption Commission chief Greco Belgica kung matatanong niya ang Ombudsman na kunin ang AMLC hinggi sa isyung ito.

Sa pagdinig sa Senado noong Martes, ibinunyag ni whistleblower Thorrsson Montes Keith na si PhilHealth senior vice president Rodolfo Del Rosario ang may-ari ng B Braun.

Pinabulaan naman ni Del Rosario ang bintang sa kanya ni Keith.

Ayon pa kay Lacson, ang B Braun Avitum ay maaring bagong ‘conduit’ sa posibleng money-making scheme na katulad ng ‘ghost dialysis’ scam kung sangkot ang WellMed Dialysis Center.

“It seems like ganoon nga kasi parang ang sitwasyon ng WellMed noon, parang dito naman ang pumalit naman sa kaniya ngayon sa ibang scheme naman, itong B Braun Avitum, “ sabi pa ni Lacson. (Dindo Matining)