Ayusin paggastos sa budget! Baon na sa utang, kangkungan tayo pupulutin – Lacson

Umaasa si Partido Reporma chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson na magiging matalino ang mga botante at pipiliin ang may karanasan at kahandaan para ayusin ang mga problema ng bansa partikular na ang paggasta sa badyet ng pamahalaan.

“Alam ninyo, ‘pag bumara ‘yong ating budget [na] sabi ko lifeblood, stroke ang aabutin ng ating bayan… e baon na nga tayo sa utang, pagkatapos hindi mo pa gagastusin nang maayos ‘yong utang, saan tayo pupulutin? Wala, sa kangkungan,” pahayag ni Lacson sa mga Caviteño sa General Trias Sports Park.

“Dapat ibalik natin ‘yong kapangyarihan sa taumbayan—panahon na. Ito, hindi dahil sa kampanya ngayon, ano. Kasi matagal ko na ring sinasabi ito. Hindi pa ako kumakandidato… so, I just hope na magising ‘yong ating mga kababayan,” dagdag pa niya.

Dito inilatag ni Lacson na kilalang bantay sa pondo ng bayan bilang mambabatas, ang kanyang plano para maisaayos ang sistema ng pambansang badyet at koleksiyon ng buwis na kabilang sa mga dahilan upang lumobo ang panloob at panlabas na utang ng bansa na tinatayang nasa P13.42 trilyon sa 2022.

Muli ring iginiit ni Lacson at kanyang running mate na si Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III ang kanilang pangako na magiging lider sila na may mabuting ehemplo sakaling sila ang magiging susunod na presidente at bise presidente.

Sabi pa ni Lacson “Ma-solve lang natin ‘yong katiwalian, ‘yong korapsiyon sa ating gobyerno, more than 50% of the problems of this country solved na. Pag-aralan ninyo. Ganoon talaga ‘yong reyalidad, ganoon talaga, mawala lang ‘yong katiwalian.”

Sa pagbabalik niya sa kanyang home province upang makausap ang mga lider ng lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder mula sa pampublikong sektor, inalala rin ni Lacson ang kanyang kabataan at panahon kung saan hindi pa lumolobo sa trilyon ang utang ng pamahalaan.

“Nami-miss ko rin ‘yong mga araw na naglalangoy kami sa ilog… naninirador ng ibon na nag-aano ng camachile sa tabing-daan. Ang sarap ng buhay noong araw e. Napabayaan lahat ‘yan. Bakit? Kapabayaan ng gobyerno,” ani Lacson.