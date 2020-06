Ayusin ang online payments

Sa sobrang laki ng panganib na dala ng coronavirus, marami talaga ang sumunod sa babala ng pamahalaan na manatili sa loob ng bahay.

Kahit ngayon na medyo nagluwag na tayo sa kwarantina, karamihan pa rin sa atin ay takot lumabas ng bahay.

Mapipilitan lang lumabas upang bumili ng pangunahing supplies sa bahay. Kung kayang gawin ang trabaho sa bahay o “work from home”, mas pinipili ng mga taong manatili sa bahay.

Natuto na rin ang mga taong gumamit ng online banking sa pagbabayad ng mga bills o mamili ng pagkain at mga gamit sa online stores or sellers.

Malaking tulong ang nagawa ng ganyang mentalidad kung kaya’t napanatili nating kontrolado ang pagtaas ng COVID-19 noong tayo’y nasa ECQ pa.

Kaya’t dapat nating engganyuhin ang mga taong ipagpatuloy ang ganitong gawain upang maiwasan ang harapang pakikipag-transaksyon sa mga tao.

At sa halip na pahirapin natin ang proseso, dapat na mas pinapadali pa nga natin ang lahat ng online transaction dahil malaking tulong ito upang hindi magkahawahan sa virus.

Maraming kumpanya at bangko ang nakiisa at niluwagan ang patakaran sa online transaction. Subalit may ilang bukod tanging naging sentro ng reklamo ng nakararami. 1st “dishonorable” mention ang Meralco.

Iyong mga kostumer na dati pang nagbabayad ng bill sa kuryente nila gamit ang online banking ay biglang hindi makabayad gamit ang parehong pamamaraan. Sa pag reject ng kanilang online payment, ang karaniwang sinasabi ng bangkong gamit nila ay makipag-ugnayan sa Meralco at humingi ng updated na “ATM/Phone reference number”. Kailangan ang numerong ito upang maisakatuparan ang online payment.

Maraming bangko at cashless payment system tulad ng PayMaya at GCash ang inireport ng Meralco customers na ayaw tanggapin ang kanilang online payment dahil sa aberya ng “ATM/Phone reference number” na makukuha sa bill ng Meralco.

Paano nga naman kung malapit na ang due date mo?

Pero may 2 pang natitirang paraan para mabayaran mo ang iyong kuryente. Pumunta ka sa opisina ng Meralco at doon makipagsapalaran sa pila ng mga tao. O buksan mo ang Meralco app sa iyong computer o cellphone, at mabilis mong mababayaran ang bill kapalit ng P47 “convenience fee” sa bawat transaksyon.

Kung kailan naman lahat halos ng bangko ay nag-waive or nagtanggal ng kanilang transaction fees bilang pakikiisa sa mga Pilipinong sinasalanta ng virus, heto naman ang Meralco app na sige ang paniningil ng P47 sa mga taong nais magbayad online, sa kasagsagan ng pandemya at ECQ.

Sa unang bugso ng reklamo, umaksyon naman ang Meralco at kamakailan lang ay nagsabing kahit di sa kanila napupunta ang P47 “convenience fee”, ire-refund nila ito sa mga customers na nagbayad sa pamamagitan ng Meralco app mula Marso 16 – Mayo 15.

Isang malaking misteryo kung paanong nahayaang patuloy na masingil ng P47 “convenience fee” ang mga taong nagnanais lang makabayad ng kanilang kuryente kahit panahon ng pandemya.

Dapat nga ay may insentibo pang ibigay sa kanila sa pagsusumikap nilang hindi pumalya sa pagbabayad ng kuryente.

Subalik sa halip na purihin sa pagbabayad, tila nakotongan pa ang mga ito. At sa dami ng reklamo, maraming sektor ngayon ang nananawagang imbestigahan ang P47 convenience fee na ito, kasabay ng di maipaliwanag na pag doble, triple, quadruple ng Meralco bill ng bawat bahay.

Mainam na rin siguro iyon upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat na magpaliwang sa hearing.

May kasabihan nga na sa bawat krisis, maraming lumalabas na oportunidad. Marami rin namang oportunistang naglipana.