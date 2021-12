Ayuda ‘sinakmal’ ng mga politiko

Umapela si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers sa mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang umano’y pagre-repack ng mga politiko ng mga donasyon na pinagmumulan ng lalo pang pagkaantala sa pamamahagi nito sa mga nasalanta ng bagyong ‘Odette’.

Ayon kay Barbers nagkalat ngayon sa social media ang ginagawa ng ilang politiko kung saan inilalagay sa bag o plastic na may pangalan at litrato ang mga relief goods sa halip na diretso itong ipamigay sa mga nangangailangan.

“This is not the time to advance political interest. Our people need aid and lifesavers, not political gimmicks. Let us put the interest of people above all else and put order in the distribution system,” sabi ni Barbers sa isang pahayag.

Pinaiimbestigahan ito ni Barbers sa Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development at Presidential Anti-Corruption Commission. Kung mayroon, aniyang, sapat na ebidensiya ay dapat kasuhan ang mga politikong ito.

“In our Asian neighbors, people line up and wait. No names or pictures of politicians appear on the boxes and bags of relief goods. We must emulate these disciplined practices and set good examples to our constituents,” dagdag pa ni Barbers.

Nagpasalamat naman si Barbers sa pribadong sektor at mga ahensya ng gobyerno na agad sumaklolo sa kanyang mga kababayan na nasalanta ng bagyo. (Billy Begas/Eralyn Prado)