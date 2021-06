Ayuda sa `Pinas hinaharang ng US cong

Isang mambabatas sa US ang naghain ng batas na magpapahinto ng mga tulong ng naturang bansa sa puwersang militar ng Pilipinas dahil umano sa mga paglabag ng administrasyong Duterte sa karapatang pantao.

Si Pennsylvania 7th District Rep. Susan Wild ang naghain ng batas, na pinangalanan niyang Philippine Human Rights Act (PHRA). Aniya, ang kanyang panukala ay ang dapat maging tugon ng US sa mga paglabag ng administrasyon sa karapatang pantao.

“What this bill says is very simple: US taxpayers’ funds should not be used to supply weapons to a regime that violently targets its political opponents, including US citizens like Brandon Lee,” pahayag ni Wild.

“By blocking assistance to Philippine security forces until such time that human rights standards are met, this bill makes a common sense proposition. Standing up for human rights requires more than rhetoric, it requires action,” dagdag pa nito.

Ayon pa sa mambabatas, kaisa ng mga Amerikano ang mga aktibista sa Pilipinas sa layuning protektahan ang karapatang pantao at karapatan ng mga manggagawa. (MJD)