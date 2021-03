Ayuda sa panahon ng inflation

Muling sumipa ang inflation o pagtaas ng halaga ng bilihin sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA), umakyat ito sa 4.7 percent noong Pebrero mula sa 4.2 percent noong Enero. Dahil daw ito sa pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages.

Ramdam na ramdam ng mga taga-Metro Manila ang inflation dahil sa pagtaas ng presyo ng karneng baboy dulot ng African Swine Fever o ASF. Apektado kasi ang supply ng baboy matapos tamaan ang industriya naturang epidemya. Ngunit hindi lang sa Kalakhang Maynila mahal ang bilihin. Kahit saang panig ng bansa ay maraming naghihirap dahil sa COVID-19 na pinalala pa ng magkakasunod na bagyo noong nakaraang taon.

Dahil dito, walang tigil ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list sa pagtulong sa naghihirap nating mga kababayan sa Bicol Region. Kamakailan ay sinadya ng AKB ang malayong bayan ng Garchitorena, Camarines Sur upang maghatid ng food packs at solar lights sa mga nasalanta ng sunud-sunod na bagyo mula pa noong nakaraang taon. Isa ang bayan ng Garchitorena sa lubos na naapektuhan ng bagyo ngunit ‘di agad napuntahan dahil isa ito sa pinakamalayo at pinakamahirap puntahang bayan sa lalawigan.

Pumunta rin ang Ako Bicol sa Sorsogon City upang mamahagi ng food packs sa mga magsasaka sa barangay Pangpang at Balogo. Isinabay na rin ang pamamahagi ng garden tools at punla ng gulay.

Nagpapasalamat po ako sa ating partner na Department of Agriculture at sa mga opisyal ng barangay na tumulong sa distribusyon ng food packs, seedlings at garden tools. Umaasa po ang inyong lingkod na makakatulong ito sa food productivity sa kanayunan upang maibsan ang kahirapan at gutom sa rehiyon.

Noong nakaraang Araw ng mga Puso, dalawang fiberglass fishing boats at apat na 7.5 HP marine engines ang ipinamahagi ng Ako Bicol Party-list sa mga mangingisda sa Albay. Galing ang mga bangka at marine engines sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR Bicol).

Samahan ng mga mangingisda sa bayan ng Tiwi, Albay at Legazpi City ang nakatanggap ng naturang ayuda. Ang tulong na ito ay isa lamang sa mga programang pangkabuhayan na sinikap maibigay ng AKB sa mga mangingisda lalo na sa mga biktima ng kalamidad.

Magagamit ng grupo ng mga mangingisda ang bangka at marine engines sa pagpapatrulya ng karagatan laban sa mga nagtatangkang mangisda sa iligal na paraan. Magsisilbi rin itong transportasyon tuwing nagmo-monitor ng kanilang mga programa sa pangingisda. Saludo an Ako Bicol Partylist sa mga Bicolanong parasira.