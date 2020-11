Ayuda sa mga senior pinamamadali

IDINULOG sa gobyerno ni Senior Citizen party-list Cong. Rodolfo Ordanes na gawing prayoridad sa pagbibigay tulong ang mga nakakatanda na naapektuhan ng super typhoon Rolly.

“Tinutukan ko sa telebisyon, radyo at social media ang mga pangyayari at tunay naman na nakakapanlumo ang mga imahe…mga bahay na natabunan ng putik, mga tao na kinailangan nang umakyat sa bubungan ng bahay para makaligtas sa rumaragasang baha,” sabi ni Ordanes.

Ayon sa mambabatas, nakikipag-ugnayan na siya sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health para sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga senior sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon.

Binanggit nito, nakasaad sa Republic Act No. 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, prayoridad na mabigyan tulong ang mga nakakatanda, partikular na ang mga gamot, pagkain at kanilang mga pangangailangan.