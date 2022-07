Ayuda sa mga senior citizen

Magandang araw mga kababayan kong Bicolano! Tuwing unang linggo ng Oktubre taun-taon, ipinagdiriwang sa Pilipinas ang Elderly Filipino Week batay sa Proclamation No. 470 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel Ramos noong Setyembre 26, 1994.

Sa naturang proklamasyon, ang Executive Department sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development, ay inatasang paunlarin ang social welfare program ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagsusulong sa kagalingan ng mga senior citizens sa bansa.

Ngunit para sa inyong lingkod at sa Ako Bicol Party-list, hindi na kailangan pang hintayin ang Oktubre sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga senior citizens.

Kamakailan lamang ay personal pang inihatid ni Ako Bicol Congressman Raul Angelo Bongalon ang walker para kay Ginang Glenda Renales, 73 taong gulang, na may Bipolar Hip Fracture dahil sa pagkakadulas sa kanilang paliguan.

Ang pagbibigay ng walker ay inisyatibo ng inyong lingkod upang magkaroon ng katuparan ang kahilingan na magkaroon ng gamit na tulong-panlakad si Lola Glenda.

Una rito, dumulog sa Ako Bicol Party-list ang anak ni Lola Glenda na si Maria Fe A. Renales na taga Purok 1, Barangay 3 Em’s Barrio East, Legazpi City, para sa kanyang inang may kapansanan.

Bakas sa mukha ng mag-ina ang kasiyahan nang tanggapin nila ang walker na bigay ng Ako Bicol Party-list at mga grocery items mula sa Tabang Ora Mismo ng Aksyon Co Center.

Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority noong Mayo 2020, mayroong 12,336,355 Filipino ang may edad 60 taong gulang pataas. Noong taong iyon, ang bilang ng mga senior citizens sa bansa ay katumbas ng 11.31 percent ng kabuuang populasyon ng Pilipinas. Bawat taon ay tumataas ang percentage na ito, ibig sabihin ay dumadami ang bilang ng matatanda sa bansa.

Kahit may tinatamasang discount at iba pang benepisyo ang mga senior citizens, marami sa kanila ang nangangailangan pa rin ng tulong ng gobyerno kaya naman ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list ay laging nakatutok para tumulong sa kanilang hanay.

Bukod sa matatanda, nagkakaloob din ng tulong ang Ako Bicol sa mga kabataan, lalo na sa mga mag-aaral.

Kamakailan lamang ay muling naghatid ng cash assistance sa mga student beneficiaries sa iba’t ibang barangay ng Legazpi City ang Ako Bicol Party-list katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Isinagawa ang Educational Assistance Payout sa Embarcadero de Legazpi, noong ika-6 ng Hulyo, 2022 at tumagal ito ng tatlong araw dahil sa dami po ng mag-aaral na nangangailangan ng tulong para sa kanilang edukasyon.

Bahagi ang programa ng “Tabang Sa Edukasyon” ng Ako Bicol na naglalayong makatulong sa mahihirap na mag-aaral.

Nakiisa rin ang Ako Bicol Party-list sa isinagawang Coastal Clean Up at Bamboo Tree Planting sa Macabalo River, Puro Shores at Barangay DapDap, Legazpi City. Bahagi ng aktibidad ang pagtatanim ng bamboo propagules sa Barangay Bogtong, Legazpi City noong Hulyo 3, 2022.

Nakiisa sa programang ito ang iba’t ibang grupo ng Rotary Club na may layuning pangalagaan ang likas-yamang kaloob ng Maykapal.

Dinaluhan din ang naturang programa ni Cong. Bongalon, kasama ang mga staff at volunteers ng Ako Bicol Party-list. Nakiisa rin ang iba’t ibang sangay ng pamahalaan tulad ng PNP, Coast Guard, BFP, DPWH at ilang pribadong sektor na naging katuwang sa paglilinis at pagtatanim.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala sa Ako Bicol Party-list na maging bahagi ng inyong aktibidad. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!