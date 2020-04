Ayuda sa mga magsasaka sa bangko kukunin

Mula cash cards ay over-the-counter bank transactions na ang paraan upang makamit ang P5,000 tulong-pinansiyal ng gobyerno para sa mga rice farmer.

Nalimita ang cash cards ng enhanced community quarantine (ECQ), ayon kay Department of Agriculture Secretary William Dar.

Pwedeng mag-transact ang mga benepisyaryo ng Financial Subsidy to Rice Farmers (FSRF) program sa over-the-counter ng Landbank of the Philippines (LBP) at Development Bank of the Philippines (DBP), sabi ni Dar.

“We already gave a validated list of beneficiaries to the DBP and Landbank (so) there will be a smooth distribution of cash assistance for the next 12 days,” wika pa ng kalihim.

Nasa 591,246 farmer-beneficiaries ang nakatakdang bibigyan ng DA ng ayuda mula sa P3-bilyong badyet. Sinimulan ang pamimigay ng tulong-pinansiyal noong 2019.

P3 bilyon pa ang dinagdag mula sa 2020 General Appropriations Act para tulungan ang mga magsasakang apektado ng ECQ.(RC)