Ayuda sa mga biktima ng bagyong ‘Odette’

Noong Disyembre 16, binayo ng bagyong Odette ang Siargao Island na kilala bilang surfing capital ng Pilipinas pati ang Dinagat Islands at ilang bahagi ng Mindanao. Binagtas din ang bagyo ang lalawigan ng Southern Leyte, Bohol, Cebu, Negros Island at Palawan. Bago ito tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility (PAR) ay hinambalos pa ang Kalayaan Island sa West Philippine Sea.

Napakabilis ng pangyayari dahil mula sa isang severe tropical storm nang ito’y pumasok sa PAR noong Disyembre 14, ang bagyong Odette ay agad lumakas at naging Category 5 – ang pinakamataas na level sa pagtaya ng international weather station.

Paghupa ng bagyo, kitang-kita ang lawak ng pinsala ng bagyong Odette. Nakapanghihina ang tanawin ng mga wasak na bahay, mga bumagsak at nabunot na puno ng niyog na siyang tanging pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming magsasaka. Ang pinakamasaklap, halos 400 ang naulat na namatay ayon sa huling bilang ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) noong Linggo, Disyembre 26. Pinakamaraming pumanaw sa isla ng Bohol (96) kasunod ang Negros Oriental (66).

Marami man ang nakaligtas mula sa bagyo, nakaranas naman sila ngayon ng matinding gutom dahil walang makain at mahirap makakuha ng malinis na inuming tubig.

Mabuti na lang at agad nagpadala ng tulong ang pamahalaan sa mga nasalanta. Umaksyon na rin ang pribadong sektor, non-government organizations pati mga pribadong indibiwal, kabilang na ang inyong lingkod.

Dalawang 10-wheeler trucks na naglalaman ng mahigit 25,000 kilong premium rice ang tumulak mula Albay patungong Maasin, Southern Leyte bilang tulong ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list sa mga nasalanta ni super typhoon Odette.

Isa kasi ang Southern Leyte sa mga lalawigang hinagupit ng matinding hangin at ulan dulot ng bagyo. Ayon sa ulat ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary at Southern Leyte Rep. Roger Mercado, umaabot sa P3 bilyon ang pinsala sa imprastraktura at agrikultura sa lalawigan.

Kaya naman paghupa ng unos, agad pong ipinag-utos ng inyong lingkod ang paghahanda at paghahatid ng pagkain sa mga nasalanta sa naturang lungsod. Itinuturing kasi ng Ako Bicol ang Southern Leyte bilang “mabuting kapitbahay” kaya’t hindi nag-atubiling magpadala ng tulong sa pamamagitan ni Maasin City Mayor Nikko Mercado.

Matatandaang noong 2013, ang Ako Bicol Party-list, sa pangunguna ng inyong lingkod, ay isa sa mga unang dumating at tumulong nang hagupitin ng Bagyong Yolanda ang Tacloban at Leyte. Nagpadala po tayo noon ng 20 dump trucks, boom truck at fuel tanker, kasama ang 19 na electricians, mekaniko at tagaluto upang tulungang makabangon ang mga lalawigang napinsala.

Sisikapin ng inyong lingkod at ng Ako Bicol na magpadala ng pagkain sa iba pang lugar na napinsala ng bagyo. Kasama po sa aming adbokasya ang tumulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga biktima ng kalamidad.

Ipagdasal po natin na sana’y bigyan ng Maykapal ng pag-asa at tibay ng loob ang ating mga kababayang nagdurusa dahil sa bagyo. At kahit nakakadama tayo ng lungkot, hayaan pa rin po ninyo akong batiin kayo ng Manigong Bagong Taon. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!