Ayuda sa 300K tourism worker inilabas na

Inilagay na sa iba’t ibang payment center ang nasa P1.8 bilyong halaga ng tulong pinansiyal para sa 367,328 manggagawa sa sektor ng turismo.

Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat, sa ngayon ay hinihintay pa ang pagbibigay ng cash aid na nagkakahalaga ng P1.1 bilyon para naman sa 203,334 na aprubado pang aplikante.

Nasa 575,919 tourism worker aniya ang inaprubahan ang aplikasyon para sa tulong pinansiyal ng Department of Tourism at Department of Labor and Employment.

Gayunpaman, ani Puyat, kulang pa ang P3 bilyong inilaan para sa mga tourism worker.

“Kulang na kulang pa because as of 2019, 5.7 million people had jobs because of tourism. This is 13.5% of the workforce of the Philippines and this [assistance] will only cover 600,000 [workers],” ani Puyat. (Issa Santiago)