Ayuda hindi lang quarantine

NANAWAGAN si Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan sa pamahalaan para sa dagdag­ na tulong pinansiyal sa mga residente ng Metro Manila at kalapit na mga probinsya na nahaharap sa pinalawig na lockdown.

“Sabi nga sa nakita ko sa social media: Hindi lang quarantine, kuwarta rin ang kailangan ng ating mga kababayan. Hirap na naman ang hanapbuhay kung ma-extend ang ECQ,” pahayag ni Pangilinan sa panayam sa radyo.

“Importante hanapan ng solusyon, hanapan ng ayuda yung budget,” dagdag pa ng senador na nanguna sa panawagan ng magsagawa ang Senate Committee of the Whole sa pagdinig sa COVID res­ponse.

Muli ring nanawagan si Pangilinan na magsagawa ng malalawakang testing, tracing at isolation sa panahon ng ECQ.

“I was just in a meeting with former Health Secretary Esperanza Cabral yesterday, sabi niya dahil mas matindi ang bilang ng kaso ng Covid dito sa NCR at karatig-probinsya ngayon at kailangan ng mas matinding vigilance at pag-iingat. Kailangan double-up sa pag-iingat,” sabi ng senador. (Dindo Matining)