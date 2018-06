Ayton No. 1 pick sa 2018 NBA Draft

INUMPISAHAN ng Phoenix Suns ang 2018 NBA draft sa Barclays Center sa Brooklyn sa pamamagitan ng pagtapik kay Deandre Ayton bilang No. 1 pick overall Huwebes ng gabi.

Hindi pa nag-iinit ang proceedings, nakipag-trade agad ang Dallas Mavericks para makuha ang rights kay Luka Doncic ng Slovenia.

Pinamigay ng Atlanta Hawks ang rights kay No. 3 pick Doncic para kay Trae Young na No. 5 selection mula Oklahoma. Isinama ng Mavs sa deal ang future first-round pick para makuha si Doncic na Miyerkoles lang dumating sa New York dahil giniya­han pa ang Real Madrid team sa Spain sa pagsikwat ng kampeonato.

Mukhang naghuhubog na ang Mavs ng isa pang player na papalit sa puwesto ni Dirk Nowitzki, inaasahang lalaro na sa kanyang final season sa NBA.

“I’ve been talking to Dallas a lot. They really wanted me, and they were very, very nice,” ani Doncic, 19.

Si Young ang isa sa pinakamatikas na player ng college basketball nitong nagdaang season, unang player na naging leader sa scoring at assists sa iisang season.

Dinomina ng big men ang first part ng draft, umpisa sa dalawang dating high school teammates.

Ginugol ng Suns ang unang No. 1 pick sa kasaysayan ng prangkisa para kay Ayton, 7-foot-1 center mula Arizona na nag-average ng 20.1 points at 11.6 rebounds sa nag-iisang season niyang paglalaro. Mayroon siyang 24 double-doubles sa 35 games.