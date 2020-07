Ayon sa Kapuso writer: Angel walang utang na loob sa GMA

Parehong nagbigay ng kanilang paliwanag ang mag-jowang sina Ange Locsin at Neil Arce sa isyung ipinagdidiinan ng writer ng GMA-7 na si Suzette Doctolero. Si Suzette ay kilalang supporter ni President Rodrigo Duterte.

Pagkatapos na magbitaw ng statement ni Angel at pasaringan ang mga kapwa niyang Kapamilya star na nananahimik o nagpapa-cute lang daw sa Instagram, sa halip na magpakita rin sa kanilang network– na ngayo’y wala na at inilalaban pa rin, nag-tweet si Suzette kunsaan, hindi nito matanggap ang naging statement ni Angel. Na nang lumipat daw ito sa ABS-CBN galing GMA-7 ay ang laki ng networth nito.

Sinabihan din niya si Angel na ‘wag OA sa mga statement.

Unang sinabihan ni Angel si Neil na ‘wag na raw patulan ang writer. Aniya, ‘Wag mo nang patulan. People might think na this is just a battle bet. networks & not the whole film & TV industry. That’s just one sad opinion of an artist na walang pakielam sa kapwa kasi comfortable siya sa ngayon. I love GMA ppl. 1 lang naman ang bad sakin dun pero wala na now.”

Ipinagdidiinan din ni Neil na hindi raw kinuha ni Angel ang shares niya sa network, even before the shutdown.

Sabi pa ni Angel sa writer, “Sa gitna ng dalamhati ng mga kasamahan mo sa industriya, naisip mong i-discredit ang lumalaban para sa kanila? May heart po kayo. Use it. Baka masama lang po ang araw nyo ngayon. Naiintindihan ko po. Sana bukas okay na po kayo.

“Totoo po na ang buong entertainment industry ang tumulong sa akin nung walang-wala pa kami. Kaya lumalaban ako para sa lahat—Kasama po kayo dun 🙂 Malaki ba ang utang na loob ko sa GMA? YES, malaki po. But for you to discredit me while I’m fighting for the people, shame on you.”

Lahat din ng sabihin nina Angel at Neil, hindi ito pinapalampas at may sagot palagi ang writer. Ngayon, maging mga nasa production ng Kapamilya network ay tinatawag na rin ang attention ng Kapuso network kung gusto raw na ma-associate sa writer. Habang ang mga kalaban naman ng ABS-CBN at DDS ay suportado si Suzette.

Relasyon nina Bianca, Ruru ‘di bet ng INC

Kinukuwestiyon ng ilang, netizen ang Kapuso actor na si Ruru Madrid bakit daw si Bianca Umali ang unang nag-post ng picture nilang dalawa– na of course, malinaw na pag-amin nito, openly ng relasyon nila.

Sinagot ni Ruru ang netizen na check his IG daw.

Ang relasyon nina Bianca at Ruru ay relasyon na maraming against from the fans at ilang kapatid naman ni Ruru sa INC (Iglesia Ni Cristo) ang nagtatanong kung nagpa-convert na raw ba si Bianca.

Kung hindi tanggap ng ilang fans at may kuwestiyon naman ang ilang miyembro ng INC sa relasyon ng dalawa, iba naman ang mga kasamahan nilang artista sa Kapuso network na napa- “finally” at kinikilig sa dalawa.

Sumagot pa si Chynna Ortaleza sa isang fan ng BiGuel loveteam nina Bianca at Miguel Tanfelix. Hiniritan kasi si Chynna na nag-comment nang, “pakasaya” sa post ni Bianca na supportive raw ito sa dalawa. Basta siya (fan) ay Biguel lang daw.

Sinagot ito ni Chynna nang, “Girl you can support an amazing loveteam & support the individual artists who are living their lives happily. Ruru, Bianca, Miguel are all amazing humans and that alone should merit support.”