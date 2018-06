Ayokong umabot sa pagpapakamatay – Glaiza

May hugot post si Glaiza de Castro noong isang araw, parang hindi niya napigilan ang sarili na napa-tweet na lang at tila frustrated siya sa kung sino man o ginagawa.

Sabi namin kay Glaiza nang makausap namin sa ta­ping ng afternoon prime niya na Contessa ay kung meron siyang kasama sa cast na nakakapagpa-frustrate sa kanya.

“Hindi naman. Hahaha! Minsan dun na lang binubuhos, yung mga hugot ko. Pero hindi naman, para sa akin, it’s a general feeling. Yung pagod—no one in particular naman,” sabi ni Glaiza.

May pagkakataon daw kasi na inabot sila ng Linggo ng umaga na sa taping nila sa Rizal. Naging dahilan daw ang sunod-sunod na pag-ulan kaya natetengga sila minsan. Bukod sa bilang siya si Contessa, talagang mas physically and emotionally draining raw ang role niya. Nagkataon pa raw na nu’ng Linggong yun, isang beses lang daw yata siyang nagkapahinga at hindi na rin niya halos nakikita ang magulang.

“Parang nakatuwaan ko lang, kasi nagsa-sound trip ako pauwi, ang taas pa ng emotion ko. Eh, nag-play ‘yung kanta ng Asin, wala lang, hinugot ko lang dun. Mahilig naman akong maghugot, dati pa.”

Hindi naman daw siya depressed, although alam daw niya na sa ngayon, sobrang daming news tungkol sa depression. Pero yung pagsu-suicide raw ni Anthony Bourdain ay naapektuhan siya.

“Sabi ko, ayokong umabot dun. Kasi, ang saya-saya ng trabaho niya. Pinagkukuhanan siya ng lakas ng mga tao dahil sobrang rock en roll niya. Tapos deep inside — hindi mo alam kung ano ang nasa isip nila.”

Aminado naman si Glaiza na bilang artista, mas marami talaga sa kanila ang madaling kapitan ng depression. May times din daw na nada-down siya, nalulungkot. Pero may outlet daw kasi siya, pagsusulat at music niya.

“Kailangan ko siyang i-release e, kapag hindi ko siya na-release, bigla ka na lang sasabog.”

Sa isang banda, first time naming naringgan si Glaiza na parang gusto na rin talaga na magkaroon ng karelasyon. Though, mukhang hindi niya ito maharap ngayon dahil bukod sa Contessa, may tinatapos pa siyang indie movie na pang-Cinemalaya, ang Liway.

Ayaw sabihin ni Glaiza, pero tila may non-showbiz at foreigner na manliligaw ito o inspirasyon niya. Pero sey niya, “Hindi, wala, ‘wag muna. Mahirap na baka maudlot.”

Kris dedma sa pang-aasar ng mga fan sa panganganak ni Michela

Isa si Kris Aquino sa masipag sumagot sa mga Instagram follower niya. At isa rin si Kris sa paboritong pino-provoke ng netizen.

At dahil nanganak na nga ang Misis ng ex-husband niya na si James Yap at meron na silang babaeng anak ni Michela Cazzola na pinangalanan nilang Francesca Michelle, may nangpo-provoke kay Kris na mag-react o comment sa Instagram account nito.

Itinag pa kay Kris ang isang article nina James at Michela tungkol sa kanilang pamilya at hiniritan ng netizen si Kris na ang layo raw nito sa Misis ni James ngayon, tahimik lang at hindi papansin.

Sinagot ni Kris ang pagta-tag sa kanya ng article nang, “No offense BUT annulled na kami. Life has moved forward.”

At ipinaalala sa basher niya na annulled na sila ng ama ni Bimby.

“Dapat lang po lumayo ako kasi the past is the past and I know how to respect the present.”

Hmmm… bakit may pakiramdam kaming hindi magtatagal at magkaka-ayos-ayos muli sina Kris at James at ang anak na si Bimby ay makakasama rin ang kanyang kauna-unahang baby sister.