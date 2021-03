‘Ayoko nang maging duwag’: Kris pangangalanan mga may atraso sa kanya

Bigo ang mga fan na mapanood ang video na ipinangako ni Kris Aquino na maglalaman ng mga pasabog niya sa mga pinagdaanan niyang hirap, sama ng loob, sakit, laban sa ibang mga tao.

“We all tried to make the deadline… you should get the best of me, and I have earned the right to take my time until I’m sure I am giving you what you have come to expect of me…

“We had yesterday, we have today, now I know I have to protect tomorrow because I owe that to the 2 people who will be most affected by whatever I put out on my social media feeds.

“So for now, tulog na muna tayo… Yes I still believe in #lovelovelove (But now only for the loyal, the brave, the trustworthy, and the deserving. May tinamaan ba? Simply a rhetorical question.)”

Pero tuloy pa rin ito, sabi ni Kris. At wala raw siyang itatago.

“Names will be named.

“All issues I’m aware of will be addressed and the questions I had evaded shall be answered.

“My true feelings will all be revealed.

“I did not spare myself, because I refuse to be coward.

“But we have to wait… I had meticulous editing instructions because I wanted my message viewed & heard clearly, with no room for misinterpretation.”

Jong Madaliday naka-10M sa TikTok

Pumalo na sa halos 10M view sa TikTok ang version ni Jong Madaliday ng ‘Kanlungan’ ni Noel Cabangon. Sa YouTube ay umabot na sa 900,000 view ang acoustic version niya.

Matatandaang napansin na rin siya noon ng international singer na si Maximillian dahil sa kanyang cover ng kantang “Beautiful Scars.”

Matatandaang napansin na rin siya noon ng international singer na si Maximillian dahil sa kanyang cover ng kantang "Beautiful Scars."

Ruru ayaw pang pakasalan si Bianca

Simula Lunes (March 22) ay mapapanood na ang first installment ng ikalawang season ng groundbreaking drama series ng GMA Network na ‘I Can See You: On My Way To You’ na pagbibidahan nina Ruru Madrid at Shaira Diaz.

Kuwento ito ng isang runaway bride na si Raki (Shaira) na pansamantalang titira sa isang mountain lodge kung saan makikilala niya si Jerrick (Ruru), isang misteryosong lalake na iniwan naman ng kanyang bride.

At dahil runaway bride ang theme ng kanilang episode, ibinahagi nina Ruru at Shaira ang kanilang opinyon pagdating sa pagse-settle down.

Ani Shaira, “Para sa akin, ‘yung marriage sobrang sacred. Sobrang inu-honor ko ito at madami akong goal bago ako pumasok sa ganun. Gusto ko siguradong-sigurado ako and ayoko ‘yung pabigla-bigla.”

Para naman kay Ruru, nais niya rin munang maabot ang kaniyang goals sa buhay bago pasukin ang buhay may asawa o pakasalan si Bianca Umali.

“Like ako, napaka goal-oriented ko na tao, napakarami ko pang gustong ma-achieve sa life, napakarami ko pang gustong matulungan sa buhay.”

Abangan ang rason kung bakit nga ba tinakbuhan ni Raki ang kanyang groom sa first episode ng second season ng I Can See You na On My Way To You ngayong Lunes na, pagkatapos ng First Yaya, sa GMA-7.