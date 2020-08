Ayo trip mga syano

MAS bet ni UST Growling Tigers head coach Aldin Ayo na mga probinsyano ang kanyang ire-recruit.

Katwiran niya, may dedikasyon ang mga aspiring cager mula sa iba’t ibang lalawigan dahil tipong may gusto silang patunayan lalo na sa mga Manileno.

“Players from the provinces are motivated because they feel that they have to prove that they can play and excel in Manila,” pahayag ng 42-anyos na mentor sa panayam ng Spin.ph.

Kabilang sa mga produkto ng UST na nagpakitang-gilas mula sa labas ng Maynila sina Pangesinense shooter Rhenz Abando, Cebuano forward Dave Ando at Ilonggo point guard Mark Nonoy na nagkamit ng Rookie of the Year award nitong UAAP Season 82. (Aivan Episcope)