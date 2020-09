Ayo lumayas na sa UST

TILA umiwas sa kinakaharap na posibleng kaparusahan ang University of Santo Tomas (UST) men’s basketball head coach na si Aldin Ayo matapos itong magbitiw sa kanyang posisyon Huwebes ng gabi.

“Aldin Ayo has tendered his resignation to UST. It is expected he’ll receive either a suspension or a ban from the UAAP,” ayon sa post ng PBA Insider.

Napag-alaman naman sa ilang opisyales na kabilang sa bumuo sa Joint Administrative Order (JAO) sa pagitan ng Department of Health, Philippine Sports Commission at Games and Amusements Board na kanilang hinihintay ang magiging desisyon ng University Athletic Association of the Philippines Board of Managing Directors (BMD).

Nagpulong ang UAAP BMD noong Huwebes upang pag-usapan ang usapin sa iniulat na paglabag sa alituntunin na ipinapatupad ng gobyerno matapos magsagawa ng pagsasanay kahit ipinagbabawal pa sa ilalim ng community quarantine ang Growling Tigers sa probinisya ni Ayo sa Capuy, Sorsogon.

Nahaharap sa posibleng parusa si Ayo matapos na isumite ng BMD sa Board of Trustees ng liga ang pagdedesiyon nito hinggil sa training camp na lantarang paglabag sa pagbabawal ng pamahalaan para sa sports habang patuloy ang paglaban sa nakamamatay na coronavirus.

Hindi sana malalaman ang lihim na training kung hindi inihayag ng isang manlalaro na iniwanan ang koponan na si CJ Cansino, na siyang team captain. (Lito Oredo)