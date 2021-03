Ayel nabingwit ng Cignal HD

AARIBA na para sa Cignal HD Spikers ng Premier Volleyball League (PVL) si veteran setter Ayel Estrañero, anunsiyo ng koponan nitong Huwebes.

“Join us as we officially welcome @ayelestranero to Cignal HD Spikers family!” siwalat ng koponan sa kanilang social media pages.

Si 5-foot-5 Estrañero ang magiging bagong alas ng HD Spikers na makakasama sina skipper Rachel Anne Daquis, Jovelyn Gonzaga at Jheck Dionela sa koponan.

Magugunita na dati nang lumaro sa PVL ang former UP Lady Maroons star matapos maglaro para sa Motolite noong 2019.

Samantala, nitong Miyerkoles, inanunsyo din ng Cignal na opisyal na ang kanilang pag-anib sa PVL. (JAToralba)