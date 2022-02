Ayaw umasa kay Aljur: Kylie todo kayod para sa mga anak

Naka-quarantine ngayon si Kylie Padilla bilang paghahanda sa muling pagbida niya sa GMA teleserye na ‘Bolera’.

Excited at kinakabahan si Kylie dahil ito ang unang teleserye niya pagkatapos ng tatlong taon. Huli siyang nagbida sa teleserye na TODA One I Love. Pero kelan lang ay ginawa niya ang isang epsisode for Regal Studio Presents para masanay na ulit siya sa harap ng kamera.

Isang buwan ang lock-in taping ni Kylie kaya parati niyang naiisip ang kanyang dalawang anak na sina Alas Joaquin at Axil Romeo. Kaya nagpapasalamat ang aktres na lagi silang nagvi-video call ng kanyang mga anak para hindi siya masyadong nag-aalala sa lagay nila.

Sey nga ni Kylie na ito ang sakripisyo na kailangan niyang gawin para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Tawag niya sa kanyang sarili ay isang working mother. Kailangan niyang magtrabaho dahil ayaw niyang umasa sa ibang tao, lalo na kay Aljur Abrenica.

“I’m okay na for the day. Us working moms just have to keep repeating our mantra to ourselves. All our sacrifices are for them. And repeat and repeat. My kids don’t even know the strength they give me just when they smile,” sey ni Kylie.

Sa ‘Bolera’, isang billiard prodigy si Kylie na gagawin ang lahat para maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya at malinis ang pangalan ng kanyang ama. Katambal niya rito ay si Rayver Cruz. Kasama rin sa cast sina Ricardo Cepeda, Jaclyn Jose, Joey Marquez, Gardo Versoza, at Jak Roberto. (Ruel Mendoza)