Ayaw ni Matteo: Sarah malabo nang bumalik sa ASAP

Kaya naman sa kabila ng maraming netizens at Popsters ang natutuwa at proud kay Sarah Geronimo na nagagawa na nito ang ilang bagay na maaaring noon pa raw, interes na niya tulad nga ng pagbi-bake, hindi pa rin nawawala ang ilang nagtatanong—magsi-shift na raw ba ng career si Sarah?

Sa Instagram Live ni Matteo, proud ito sa ipinakitang sandwich cupcake na binake ni Sarah.

Pinakita pa ni Matteo kung paano ito kainin na ang tawag daw ay oreo sandwich cupcake. Na masarap at tamang-tama lang daw ang tamis.

Feel namin na nagpapaka-ideal wife talaga si Sarah ngayon at nagagawa niya ito lalo dahil nga sa set-up na mas sa bahay halos lahat. Kaya mukhang enjoy na enjoy lang din si Matteo sa paging Mister.

Ang daming nagtatanong at tuwing mag-IG Live si Matteo, “kailan babalik ng ASAP si Sarah?” Pero, hindi nila ito sinasagot.

Siguro nga, pandemic pa naman, hayaan na lang muna si Sarah sa pagbi-bake, pagluluto at pagiging Misis muna.

Kamakailan lang din naman nang magkaroon siya ng online concert so, imposible naman sigurong ipagpalit ni Sarah ang career para mag-full-time baker.

Marlo tutok mag-aral sa Harvard U

Nang hindi mabigyan ng renewal of franchise ang ABS-CBN noong isang taon, parang nag-focus na ang Kapamilya star na si Marlo Mortel sa kanyang music muna at the same time, sa mga online content.

Siya mismo ang nagsusulat at gumagawa ng music niya at niri-release sa mga online platform. Pero sa nakikita namin sa kanya, bongga siya sa mga social media platform tulad ng KUMU at iba pa.

Parang si Marlo nga yata ang isa sa mga top Kumu player/celebrity.

Ang alam namin, umamin si Marlo na hindi rin siya exempted sa ilang dumaan o dumadaan sa depression o anxiety ngayong nagkaroon ng pandemic, plus malaking factor pa nga ang nangyaring pagsa-shutdown ng ABS-CBN one year ago. Pero, ang maganda rito, sa kabila ng negatibong nangyayari at nararamdaman, naghahanap siya ng magagawa at magiging makabuluhan pa rin ang panahon niya.

Nag-post na nga lang ito at masayang ibinalita na habang lahat ay halos online ngayon, nag-enroll siya sa Harvard University through its Harvard X, ang online learning initiate ng Harvard University. Kursong Neuroscience ang kinuha ni Marlo at nagawa na niyang matapos at makumpleto ang first certificate course niya. Pinost niya rin ang certificate niya na verified.

Sabi ni Marlo, “Back to studying! Happy to pass and complete my first certificate course at HarvardX today. It’s definitely challenging to study and work from home and work on my music, but knowledge is always the key.”