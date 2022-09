Ayaw nang maging single

May kasama daw ako na lalaki sa panaginip ko pero hindi ko na mamukhaan pagkagising ko. Basta sa panaginip, parang boyfriend o asawa ko raw siya kasi very sweet kami. Sayang lang talaga hindi ko na matandaaan ‘yung itsura niyo or iba pang mga detayle. I’m single po pala by the way. Tingin niyo may pahiwatig itong panaginip ko? Salamat.

Bernadette

Para sa mga single na nakapanaginip na may asawa sila o boyfriend at nakita nila na mahal sila nito, isa itong sign na panahon na para pag-isipan mo ang pag-aasawa o handa ka na emotionally sa ganitong stage ng buhay.

Walang masama sa panaginip na ito, katunayan isa itong magandang pangitain na nagpapahiwatig na sa kabila ng pagiging single mo ngayon at may pagkakataon na tila nawawalan ka na ng pag-asang magkakaroon ka ng healthy relationship, sinasabi ng panaginip na ito na magkakaron ka ng masayang marriage sa hinaharap.

Pero sa kabilang banda, may mga pagpapakahulugan din nito na nagsasabing magkakaroon ka ng argument sa isang taong mahalaga sa iyo.

Isang pangitain din kasi ang ganitong panaginip na tungkol sa partnership. Maaaring kinukuwestiyon mo ang commitment ng ibang tao. Tanungin ang sarili kung buo ang tiwala mo sa ibang tao o may parte ng iyong pagkatao na hindi na madaling magtiwala sa iba.

Para sa mga may asawa naman, kapag nakita mong masaya ang iyong mister sa panaginip, nangangahulugan ito na magiging payapa at secure ang inyong relasyon kasama ng iba pang miyembro ng pamilya.

Kapag nakita mo rin na pareho kayong healthy ng iyong mister sa panaginip, nangangahulugan ito na pareho ninyong sinusuportahan ang isa’t isa sa anumang desisyon na inyong ginagawa.

Samantala, kahit hindi mo natandaan ang mukha ng asawa mo sa panaginip, pero alam mong gwapo siya para sa iyo, sinasabi nito na kontento ka at puno ng pag-asa sa mga mangyayari sa iyong hinaharap.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com