Ayaw na kay ex: Sunshine gusto nang magkadyowa uli

Handa nga ngang umibig muli ang bagong bagong Kapamilya star na si Sunshine Dizon. ‘Yan nga ang sagot niya nang tanungin siya ni Bianca Gonzalez kung ano ang estado ng kanyang puso.

“I guess I am at peace. I’m turning 38, it’s always exciting and nice to be in love and be loved. In the future, if someone comes and is courageous enough to present themselves and their good intentions, bakit hindi naman, ‘di ba?” kwento ni Sunshine sa “Cinema News”.

“Hindi naman dapat sinasara ang puso sa pag-ibig,” dugtong pa ng award-winning actress.

Sa ngayon, abala sa pagiging hands-on mom si Sunshine sa kanyang dalawang anak.

“I’m just very blessed that my kids are quite independent. Hindi ako nadi-disturb during work. Okay naman sila, they just allow me to go to work peacefully. Early age pa lang tine-train ko na talaga, sinasama ko din sila sa work nung maliliit pa sila so they have an understanding of what I’m doing,” chika ni Sunshine.

Tumanggi naman si Sunshine na magbigay ng detalye tungkol sa co-parenting set-up nila ng asawa niya, pero nagpapasalamat daw siyang responsable ito pagdating sa kanilang mga anak.

Pagdating naman sa unang Kapamilya teleserye ni Sunshine na “Marry Me, Marry You,” inamin ng aktres na masarap daw sa pakiramdam na hindi ito heavy drama dahil ilang taon na siyang gumagawa ng mabibigat na istorya. Nagsimula na ang lock-in taping nila para sa serye kung saan kasama niya sina Paulo Avelino at Janine Gutierrez. (Dondon Sermino)