Ayaw munang lumabas: Pops gusto nang magpabakuna

Alam mo, Dondon (my dear editor), nakakaalarma rin ang tumataas na COVID-19 cases.

Marami akong kilala na nae-stress dahil sa pandemic.

Ang Concert Queen na si Pops Fernandez, ang tungkol sa bagay na ‘yon ang topic namin sa tsikahan namin kahapon.

Sabi ni Pops, nakakatakot na rin talagang maglalabas ngayon dahil nga mas dumarami ang nagkakasakit.

Siya nga raw, bawas na ang paglabas ng bahay.

“I will try to be home most of the time kahit medyo hard for me dahil may mga work pa rin na kailangan ko talagang lumabas.

“Pero siyempre, I make sure na nasusunod ko ‘yung health and safety protocols kapag lumalabas ako,” sey ni Pops.

May mga PPE (personal protective equipment) din si Pops na isinusuot kapag lumalabas.

May PPE dresses nga siya na gawa ng fashion designer na si Avel Bacudio na type na type ko at dahil inggitera ako, nagpagawa rin ako ng PPE kay Avel. Hahaha!

Malapit lang kay Pops ang condominium building na tinitirhan ko ngayon at madalas ko siyang makasamang mag-breakfast sa isang coffee shop na malapit sa kanyang bahay, pero dahil lumalala nga talaga ang mga nagkakasakit, ang usapan namin, kapag naging ok na ang lahat at saka na kami lalabas.

Napag-usapan nga rin namin ni Pops ang tungkol sa pagpapa-vaccine at willing din siya dahil malaking tulong ‘yon para makaiwas sa COVID-19, ‘noh?!

Ikaw, Dondon, magpapa-vaccine ka na ba agad kapag puwede na?!

Kokoy ‘hari ng pandemya’

Kahit may pandemic pa rin, marami namang mga taga-showbiz ang masasabing suwerte dahil kaliwa’t kanan pa rin ang trabaho.

Isa si Kokoy de Santos sa masasabing suwerte dahil tinatawag pa nga siyang “pandemic break-out star” dahil bigla siyang sumikat last year dahil sa “Gameboys” BL (boys’ love) series nila ng ka-“love team” na si Elijah Canlas.

Kahapon, naikuwento sa akin ng manager niyang si Direk Perci Intalan (The IdeaFirst Company) na naka-quarantine na naman si Kokoy dahil may pinaghahandaang lock-in guesting.

In fairness, katatapos lang ni Kokoy ng “Stay-In Love” ng TV5, “Bangon Talentadong Pinoy” at shooting ng “Gameboys 2” nila ni Elijah at meron na naman siyang new project.

Ang bongga!

Isa nga pala si Kokoy sa mga artistang magaling makisama sa entertainment press. Kapag nagre-request nga ako kay Direk Perci na i-guest siya sa “Anything Goes” ng Abante News Online Facebook page, basta puwede, palaging game ang binata.

Masaya ring katsikahan si Kokoy dahil nakakaaliw ang mga sinasabi niya.

Actually, ang mga artistang nakakasama ni Kokoy sa lock-in projects niya, aliw na aliw sa kakulitan niya. Ang iba nga ay nagsasabi na kapag makulit ang character na ginagampanan niya, hindi na raw umaarte si Kokoy dahil ‘yon talaga siya.

Hahaha!