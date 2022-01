Ayaw magsolo! Chito Miranda solid sa banda

Ibinunyag ni Parokya ni Edgar frontman Chito Miranda ang dahilan kung bakit ayaw niyang iwan ang banda at magsolo.

Kahit nga nabuo pa noong ‘90s, patuloy ang kasikatan ng nasabing Pinoy rock band, na siyang umawit ng mga hit song na “Harana”, “Halaga” at “Buloy”.

Sa mahaba niyang Instagram post, sinaluduhan at ipinagmalaki ni Chito ang kanyang mga kabanda:

“Sinoundtrip ko ulit ‘yong bagong album namin noong bisperas ng bagong taon, habang nakatambay sa tapat ng bonfire.

“Sobrang amazed na amazed ako sa talent and skill ng mga kabanda ko, at ng mga artist and engineers that were involved in creating the album, at sobrang thankful ako kasi I got (and get) to work with them.

“Bawat song, I’d point out to Neri kung gaano kagaling ‘yong kabanda ko, or ‘yong katrabaho namin na artist, arranger, or engineer on that track, and explain to her kung paano at gaano nila pinaganda ‘yong kanta,” ani Chito.

“Alam ko naman na magaling ako (sabay tawa ng slight) pero ‘di talaga dumaan sa utak ko at all na may kinalaman ako sa kagandahan ng mga kanta. (kahit ako pa ‘yong sumulat hahah). Hindi ako nagpapaka-humble ha? Hindi ko lang talaga naisip.

“Kaya din siguro tumagal ang Parokya eh. Kasi we rely on, and appreciate the people we work with, and credit them when we come up with something that we like and enjoy…more so than ourselves.

“We always think that it’s somebody else’s ‘fault’ why maganda ang isang kanta… instead of saying na ‘kasalanan ko kung bakit maganda ‘yan.’

“Kaya hindi talaga ako puwede magsolo eh. Maliban sa fact na ayoko mag-isa at mas masaya talaga pag sama-sama, tumatak na sa ulo ko na hindi ko kaya gumawa ng magandang kanta na wala ‘yong mga kabanda ko, at ‘yong mga katrabaho namin,” dagdag niya. (Issa Santiago)