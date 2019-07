Ayaw magpakita ng amilyar at titulo ng lupa

Dear Atty. Claire,

Good day po, tanong ko lang po. Ang bahay ko po ay natayo noong 2012, nabili ko po ang lupa 1200 sqm. Ang bahay ko po ay 65 sqm. Chineck ko po sa LRA ang status po ng lupa is closed, closing date is Oct. 30, 2012. Pero may binibigay po siya sa akin na re­sibo ng amilyar since 2012 lang po kung kelan po ako nakapagpatayo. Year 2012 below ‘di po sila nakabayad ng amilyar. Mawawala po ba bahay ko ‘pag ka ganon or ano po ang pwedeng mangyari? At ano po pwede kong gawin for the safety of my property. ‘Yung titulo po ayaw pakita kes­yo naanay, nawala. And pati po resibo ng amilyar parang ayaw pa ­ibigay. Sana po makapag-mail back po kayo.

Unang tanong ko ay kung may hawak ka bang ­title ng lupa? Sino at anong ahensya ang ayaw magpa­kita ng titulo mo? Dapat na ikaw at ang ­Registry of Deeds (RD) kung saan dapat nakarehistro ang lupa mo ay may kanya-kanyang copy ng titulo ng lupa. Kung may hawak ka at ang RD ang hindi makapag­pakita ng titulo ay hu­mingi ka ng certificate na nawa­wala ang ­titulo mo at saka ka magsampa ng Petition for ­Reconstitution of Title.

Kung ang nagbenta naman ng lupa ang hindi makapagbigay ng titulo ay medyo problema iyan. Sa simula pa lamang ng bentahan ay dapat nakita mo na ang original na titulo at kapag nabayaran mo na nang buo ay dapat na ibigay na ang titulo sa iyo upang mailipat sa pangalan mo.

Hindi mo rin naman maisasalin ang rights ng lupa at bahay kung hindi niya bayad ang amilyar ng lupa. Dapat ay naibigay niya sa iyo ang tax ­clearance bago mo pa binayaran siya nang buo.

Tungkol naman sa amilyar o real pro­perty tax ay dapat na mabayaran mo ‘yan upang hindi mapasubasta ng local government ang ari-arian na napundar. I hope na mayroon kang building ­permit at ­lahat ng permit na kaila­ngan bago mo pinatayo ang bahay mo upang ma-inspect ng enginee­ring ­department ng local at maitala sa office ng treasurer at Assessor’s Office. Kung hindi mo ito nagawa ay makipag-­ugnayan muna sa engineering department at ­ayusin lahat ang kailangang papeles upang ma-inspect at maia­yos na rin ang resistor ng bahay/building sa ­Office of the Assessor. Barayan lahat ang ­amilyar mula 2012.

Ang nakikita ko lamang problema ay baka ­hindi pa nailipat sa pangalan mo ang lupa dahil ang sabi mo ay hindi pa binibigay sa iyo ang kopya ng titulo. Bayaran din ang amilyar para sa lupa dahil iba ito sa amilyar sa building o improvement.

