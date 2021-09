Ayaw maging korap: Dating Afghan minister delivery biker na

Sakay ng bisikleta at nakasuot ng uniporme ay taas-noong nagde­deliber ng mga pagkain ang isang dating opisyal ng Afghanistan na nakatira na sa bansang Germany.

Siya si Sayed Sadaat na dating Communica­tions and Technology minister at nagserbisyo sa Afghan government sa loob ng dalawang taon bago nagretiro noong 2018.

Nabatid na si Sadaat, 49-anyos, ay nagtungo sa Leipzig, Germany noong Setyembre 2020 at si­nubukang maghanap ng magandang trabahong mapapasukan pero nabigo siya dahil sa ‘lan­guage barrier’.

Gayunman, upang mabuhay at may mai­pantustos sa kanyang mga pangangailangan at mga bayarin ay hindi niya ikinahiya na pu­masok bilang isang tau­han ng food delivery ser­vice na Lieferando.

“Everybody has to work. If you have ex­penses to pay, then you have to work,” ayon kay Sadaat, na may IT at communications degrees.

Hindi naman iki­natuwa ng ilan niyang kapamilya ang pinasok niyang trabaho gayong dati siyang top govern­ment official pero ang mahalaga sa British-Af­ghan ay nakararamdam na siya ng kapayapaan sa hanapbuhay niya ngayon.

“I am proud that I am doing it. Otherwise, I could have been a corrupt minister. My soul is happy.”

Sa kasa­lukuyan ay napakagulo at marami na ang umaalis sa Afghanistan matapos na kubkubin ng Taliban ang Kabul, kung saan marami na ang napau­lat na nama­matay. (Dolly Cabreza)