Ayaw mag-VP! Duterte walang kursunadang presidentiable

Tinuldukan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kagustuhan ng kanyang mga kapartido na tumakbo sa pagka-bise presidente sa 2022 elections.

Sa panayam ni Pastor Apollo Quiboloy sa Pangulo sa Davao City, sinabi nitong mahirap ang gusto ng kanyang mga kapartido dahil magreretiro na ito pagkatapos ng kanyang termino.

“Mahirap ‘yan kasi mag-retire na ako. Tapos this time, ako ang mamimili ng presidente. Pag manalo, sabihin nila ano ko lang ‘yan, perpetuate yourself in power, so mag-resist ako,” anang Pangulo.

Matatandaang mayroong resolusyon ang PDP-Laban na naghihimok kay Duterte na tumakbo sa pagka-presidente sa dara­ting na eleksiyon sa 2022 at pumili ng kanyang running mate.

Samantala, sinabi ni Duterte na walang kuwa­lipikadong maging susunod na presidente ng bansa.

Ani Duterte, wala siyang makitang potential presidentiable sa mga politikong nag-aambisyong maging susunod na presidente ng bansa.

“Looking at the political horizon? Wala, wala akong nakita na deserving,” anang Pangulo.

“I do not mean to insult anybody but it takes more than just what you show today ‘yong makaya mo ngayon. Much more than that, presidency is more than that,” dagdag ng Pangulo.

Kung pipitsugin aniya ang magiging Presidente ay isipin na lamang kung paano ito makikipag-usap sa mga lider ng mga makapangyarihang bansa gaya ng China at Amerika. (Aileen Taliping)