Ayaw mag-face mask dumami

TUMAAS ang bilang ng mga lumalabag sa community health protocols gaya ng hindi pagsusuot ng face mask matapos bahagyang magluwag sa alert status sa ilang lugar sa bansa.

Ito ang ini-report ni Department of Interior and Local Government Secretary (DILG) Secretary Eduardo Año kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa patuloy na pagpapatupad ng mga awtoridad sa minimum health standards para makasiguro ng kaligtasan laban sa COVID-19.

Ayon kay Año, naging kampante ang mamamayan dahil nasa alert level 1 na ang karamihan sa mga lugar kaya ito ang mahigpit na tinututukan ngayon.

“Ang atin pong recorded violations for the week, medyo tumaas ang not wearing the mask pero bumaba naman ang conduct ng mass gathering at no physical distancing,” ani Año.

Tiniyak naman ng kalihim na patuloy na magbabantay ang Philippine National Police (PNP) at titiyaking maayos na naipapatupad pa rin ang basic health protocols dahil hindi pa nawawala ang banta ng COVID-19 sa bansa. (Aileen Taliping)