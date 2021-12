Ayaw kay Jane: Joshua, Charlie mas bet ng mga fan

Hindi talaga maawat ang kasikatan ni Joshua Garcia sa TikTok, ha! Talong-talo niya ang mga beterano na sa naturang social media app.

Well, as of this writing, may 42.3M na ang nakapanood sa video niyang `yon, ha! Kabog na kabog talaga ang lahat, at sa loob lang ng ilang araw `yon.

At heto pa, may 5.1M like na rin ang naturang video. At biglang-bigla ay naka-2.1M na follower na siya.

Winner, di ba? At hindi pa niya sinusundan ang TikTok entry niya, dahil siguro nga, nahihirapan siyang mag-isip ng susunod na content, lalo na at binulabog talaga ng entry niya na `yon ang social media.

Anyway, dalawang babae nga ang maituturing na leading lady ni Joshua ngayon, na puwedeng makinabang sa kasikatan ng aktor.

Una nga si Charlie Dizon na katambal niya sa ‘Viral Scandal’, at pangalawa si Jane de Leon na makakasama naman niya sa ‘Darna: The Series’ na ipalalabas sa 2022.

At kanino nga ba mas pabor ang mga fan? Well, mas bet daw ng mga fan ang tandem na JoshLie kesa sa JoshJane, dahil kitang-kita nga raw ang chemistry ng dalawa, na pareho ngang mahusay umarte.

Lalo na sa mga nakaraang episode ng ‘Viral Scandal’ na kung saan ay muling nagtapog ang kanilang mga landas.

Well, nangyari na nga ang pinakahihintay na pagkikitang muli ni Rica/Charlie at Kyle/Joshua matapos sagipin ng dalaga ang lalaki nang muntik itong mahulog sa building.

Nakatakdang magkatagpo ang dalawa sa job interview noong umaga ngunit hindi sumipot si Rica/Charlie matapos niyang makita si Raven/Kaila Estrada na papasok sa Balai Arkitektura. Tingin niya, sign ito para kunin ang trabaho sa Ilo-ilo.

Nang malaman naman ni Kyle/Joshua na hindi na tutuloy ang dalaga, agad niyang pinuntahan ang bahay nito. Tinanong niya si Nico/Louis Abuel kung nasaan si Rica/Charlie at sinagot siya nito na baka umalis na ang kanyang kapatid papuntang Ilo-Ilo.

Kaya ang ginawa ni Kyle/Joshua ay pumunta na lamang siya sa building kung saan niya unang sinagip si Rica/Charlie. Sa kanyang pag-iisip sa dalaga, makikita niya ang isang balabal na nilapad ng hangin. Sinubukan niya itong kunin hanggang namalayan niyang nasa hangganan na siya ng building. Hindi naman siya tuluyang nahulog dahil naakap siya ni Rica/Charlie.

Sa mga sumunod na episode, patuloy na kukumbinishin ni Kyle/Joshua ang dalaga tungkol sa pagtratrabaho sa Balai Arkitektura. Bibigyan niya ito ng isang araw para makapagdesisyon at aantayin niya ito sa kanyang opisina sa susunod na araw.

Subaybayan ang “Viral Scandal” gabi-gabi ng 9:20 PM sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, iWantTFC, WeTV iflix. Para sa viewers sa labas ng Pilipinas, mapapanood ito sa The Filipino Channel sa cable at IPTV. (Dondon Sermino)