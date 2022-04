Ayaw bigyan ng tax mapping sa lupaing bayad ang amilyar

Dear Attorney Claire,

Bago ang lahat ay gusto ko muna po kayong batiin ng magandang araw at nawa’y ang pagpapala ng Diyos ay suma ating lahat.

Ako po ay lumiham sa inyo upang magtanong sa inyo o humingi po ng legal advise. Ang tanong ko po ay ito kami po ay may lupa na ang total land area po ay 16,368 sq.meters at ito po ay covered o may tax declaration simula pa po nung 1930’s na magpahanggang sa ngayon ay binabayadan po namin ng amilyar. Ito ay may dalawang unique lot numbers na lot 3931 at lot 3940….at dahil na rin sa haba ng panahon ng pagbibigay po namin ng amilyar ito po ay nagkaroon ng property identification number or P.I.N. na ayon sa batas kahit wala kang approved plan ay maaring i-alternate ang P.I.N. na nasa kanang bahagi ng tax declaration.

Ang naging problema po namin sa Taguig Assessor’s office ayon sa kanilang O.I.C. na si Engineer Roberto Villlaluz ay ayaw niya kaming bigyan ng tax mapping at vicinity map gayung nagbabayad po kami ng amilyar simula 1920’s hanggang ngayon at ang nasabing mga lot numbers ay nasa Cadastral mapping at ang aking Lolo ay nakalista sa Cadastral book of list of claimants at sa katunayan po ay meron po kaming dalawang court decision na civil case 2131 at civil case 52149 .ang ground po na ginamit ay petition for quieting of title na dito po kami po ay nanalo dated 1985 to 1986 civil case 52149 at ang isa pong civil case na 2131ay nagkaroon ng pagdinig noong 1956. Dito po ay may apat na malalaking lote na dinesisyunan ng Judge na paghati-hatian ayon sa status ng mga heirs. Ang madiin ko pong tanong ay ito ang tax declaration na ginamit sa civil case 2131 nung 1956 na year ay meron pong technical description at Cadastral Survey kaya po ito ay inamilyaran at nagkaroon sa Assessor ng Taguig ng sukat ng lupa samakatwid kami ay may karapatang humingi ng tax mapping sa Taguig Assessor’s office or humingi ng vicinity map.

Sana po ay matugunan nyo ang katanungan ko pong ito.

Maraming salamat.

Jonjon

Mr. Jonjon,

Sa isang tax declaration para sa lupa may makikita diyan ang sukat ng lupa na sinasabing nasa possession ninyo o pangangalaga. Kung nais ninyong makakuha ng tax map ng property na ito ay mas makakakuha kayo ng kopya sa Tax Mapping Division kung saan nakalagak ang mga dokumentong tulad nito. Mas magiging maganda po kung kukuha kayo ng serbisyo ng isang “credible” at mapagkakatiwalaang na geodetic engineer o surveyor para masukat na ng wasto ang lupa na iyan at matukoy na rin ang boundaries ng inyong lupa. Kapag ito ay napa approve naman Land Management Bureau ay maaari na itong ma apply-an ng titulo kapag naisumite ang lahat ng requirements sa korte na may jurisdiction sa Petition na iyong isasampa.

Hangga’t kayo naman ay nagbabayad ng amilyar para sa lupa na iyan ay hindi naman kayo kailangang matakot pero mas magkakaroon ng kapanatangan kapag nakapagpatitulo na kayo ng lupa.

