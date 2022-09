Ayanna, Rob kabugan sa pag-‘bj’ kay Gab

Kaloka ang pelikulang ‘Bula’ ni Ayanna Misola, ha!

Mababaliw ka sa kabaliwan ng karakter niya, na bukod sa pagiging ‘serial killer’ ay grabe rin ang topak talaga.

Kaloka ang mga eksena na kapag sinusuot niya ang damit ng isang tao, nagiging ganun din ang asal niya. At yes, mahusay na ring artista si Ayanna.

Sabi ko nga sa kanya, kung dati-rati ay ang katawan, kalandian, sex scene niya ang mas natatandaan, ngayon ay maririnig mo na ang mga papuri na ‘ang husay niya, ha, bagay sa kanya ang role’.

“Pahirap nang pahirap ang karakter na binibigay sa akin. Kaya nacha-challenge talaga ako. Thankful ako na naa-appreciate nila ang talent ko,” sabi ni Ayanna.

Pero siyempre, marami pa ring eksena si Ayanna na talagang kababaliwan ng mga tagahanga niyang boylet. At ang suwerte nga ni Gab Lagman, na lead actor sa ‘Bula’ na dinirek ni Bobby Bonifacio, dahil buong-buo niyang natikman, nakita ang hubo’t hubad na alindog ng hubaderang aktres.

Napanood ko nga ang eksena na kung saan ay hinubaran ni Ayanna si Gab, na wala nga raw sa script. At bagamat hindi naman pinasilip nang buong-buo ang hubad na katawan ni Gab, sulit na rin para sa mga faney niya ang masasaksihan sa kanya.

Kaloka rin ang mga sex scene niya kay Ayanna, pati na kay Rob Guinto. Bukod sa pareho siyang pinatungan ng dalawang hubadera, o kinabayo siya ng mga ito, may eksena pang kinagat din ang daliri niya habang nagtatalik sila.

At siyempre, kabugan sina Ayanna at Rob sa pag-‘buko juice’ kay Gab, kaya for sure, inggit ang mga badikla na matindi ang pagnanasa kay Gab.

Ang lakas din ng sex appeal ni Gab, na nag guwapo niya sa screen, ha! Kung tutuusin, kering-keri niya ang maging matinee idol.

Well, panoorin niyo ang ‘Bula’ sa Vivamax, dahil baka ito na ang last movie ni Gab na maghuhubo siya. Ang susunod daw kasi niyang pelikula ay wholesome na ulit siya.

Tutukan niyo ang mga huling eksena sa ‘Bula’ at sigurado akong sasang-ayon kayo sa sinabi ko na mahusay na artista si Ayanna, at ganun din si Gab, na nadala niya ang matinding drama sa karakter niya.

Siyanga pala, sa private screening ng ‘Bula’ ay nasaksihan ko kung paano na rin pagkaguluhan ng mga boylet si Ayanna, ha! Ang dami na ring nagpapa-selfie sa kanya. (Dondon Sermino)