Ayala kasangga Duterte vs COVID

Tiniyak ng magkapatid na Jaime Augusto at Fernando Zobel de Ayala na kasangga sila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang buhay ng mga Pilipino.

Ipinahayag ito ng magkapatid kasunod ng paghingi ng paumanhin sa kanila ng Pangulo at sa negosyanteng si Manuel V. Pangilinan nang magbigay ng kanyang mensahe sa mga Pilipino Lunes ng gabi.

“Nagpapasalamat kami sa pahayag ng Pangulong Duterte sa kaniyang briefing noong nakaraang gabi. Matatag ang aming paniniwala sa isang matibay na pagtutulungan ng mga pribado at pampublikong sektor sa pagtugon sa mga problemang kinakaharap ng bansa at sa patuloy na paglikha ng trabaho at pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino,” pahayag ng magkapatid.

Nagpasalamat din ang mga ito dahil sa pagkilala ni Pangulong Duterte sa suportang ibinibigay ng Ayala Group sa pamahalaan sa pagharap sa krisis na dulot ng COVID-19.

“Patuloy ang aming tapat na suporta sa Pangulo at sa buong pamahalaan sa pagsugpo ng anumang suliranin na atin pang haharapin. Sa pagtutulungan natin, malalampasan natin ang anumang problema, makapagliligtas tayo ng buhay, at maibabalik sa dating landas ang kaunlaran ng bansa,” ayon pa sa pahayag ng magkapatid.

Sa kanyang mensahe sa mga Pilipino nitong Lunes ng gabi, nagpasalamat ang Pangulo sa mga negosyanteng tumutulong sa pagsisikap ng pamahalaan na labanan ang coronavirus.

“`Yung mga masakit kong salita to the Ayalas and to Pangilinan, I apologize for the hurting words. If you can find in your heart to forgive me because if you do not want to forgive me, I’ll undercut you, I’ll go directly to God. God ayaw kong patawarin nitong si ano. Magyawyaw naman ako,” anang Pangulo.

Naging `humbling experience’ umano kay Pangulong Duterte ang COVID-19 pandemic at sinabi nitong handa siyang makipag-usap sa mga nabanggit na negosyante.

“I can promise you that I’ll be nice and if you want to see me, we can talk ang naubos na `yung pagkasuplado ko dahil sa… the COVID humbled me with the kind of response you gave, showed to the public, it’s a humbling experience also for me,” sabi ng Pangulo.

Matatandaang ilang beses din na binanatan ni Pangulong Duterte ang Manila Water ng mga Ayala at Maynilad ni Pangilinan dahil umano sa mga anomalya sa concession agreement nito sa gobyerno at nagbanta pa na kakasuhan at ipakukulong ang mga ito dahil sa pandarambong.

Ito’y matapos mag-isyu ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa Singapore kung saan inutusan ang pamahalaan na bayaran ng P7.39 bilyon ang Manila Water at P3.4 bilyon sa Maynilad dahil umano sa pagkalugi at pinsalang dinulot sa dalawang kompanya.(Prince Golez/PNA)