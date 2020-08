Awra nilampaso si Buknoy

Base sa reaksiyon ng mga netizen sa ‘away’ nina Awra at YouTuber na si Buknoy Glamurrr, lampasong-lampaso ang huli sa una. Ni isa nga ay wala yatang kumampi sa kalaban ni Awra, ha!

Well, nagsimula ang away nang sitahin ni Awra si Buknoy, na sa latest social media post nito ay ipinakita niya na naglalakad siya sa gitna ng kalsada, sumisigaw-sigaw, tumatakbo, at walang face mask.

Eh, noong mga oras na `yon, may curfew, at may protocol na dapat sundin, na dapat ay magsuot ng face mask, bukod pa sa may curfew nga.

Heto pa ang ilang palitan nila ng chika:

“Laki talaga ng galit saken ng isang influencer diyan, imbes na idm ako para sabihan na mali ako siniraan panga,” sabi nitong si Buknoy.

“Be katakot ka idm baka ma-edit na naman, remember last time?” hirit ni Awra.

“Hala, wala pokong alam. Alam ko lang ang laki ng galit mo sa akin,” sey ulit nitong si Buknoy.

“Hala kelan ka magkakaalam?” sey naman ni Awra.

Well, again, kung ang reaksiyon ng mga netizen, fan ang pagbabasehan, lampaso si Buknoy kay Awra.

Sabi nga ng mga netizen, Awra is way better than Buknoy! (Dondon Sermino)