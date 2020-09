Awra, Buknoy nagtalakan ulit sa Twitter

Super trending na naman sina Awra at Buknoy sa Twitter, ha! Bongga kasi ang patutsadahan nila sa social media.

Kung noon ay si Awra ang sumita kay Buknoy, ngayon naman ay ang huli ang bumira agad-agad sa una.

Sabi ni Buknoy kay Awra: “Ate Awra, kala ko ba? Pero baka na-bored ka lang sa bahay niyo at na-miss ang friends mo kaya may ganap na ganyan. I hope you are all safe kaya di ka na nag-face mask at walang social distancing. Na-miss ko tuloy mag-videoke at swimming! Stay safe Ate Aw!”

Na siyempre ay agad itong sinagot ni Awra na…

“Napakaplastik mo! Wag mo kong ma-ate-ate! Ilang months lang ang tanda ko sayo. Umay sayo!”

Sinegundahan pa ito ni Awra na…

“Beh! First of all nasa private place kami. And wala kami sa labas. Second nakita niyo sa video naka-face mask/face shield yung iba. And hindi kami lalagpas sa 10! And last, maaga pa, walang curfew!”

Sagot naman agad ni Buknoy: “Ooops Ate Awra, teka lang, don’t be too defensive. Ang ganda ng tweet ko kaya. May stay safe pa sa huli. Gabing-gabi na nung videoke niyo ate. Dilim na niyan oh. At parang wala namang face shield ako nakita. Wag ka na magalit. Mwah!”

Well… (Dondon Sermino)