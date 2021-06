AWOL na pulis timbog sa droga, boga

Isang Absent Without Official Leave (AWOL) na pulis ang nadakip ng dati nitong kabaro matapos makumpiskahan ng baril, bala at shabu sa Barangay Paliwas, Obando, Bulacan kamakalawa.

Sa report kay P/Col. Lawrence Cajipe, Bulacan police director, dinakip na si Emmanuel Amutan, taga-Barangay Paliwas, Obando, dating nakatalaga sa Bulacan PNP.

Kamakalawa nang magresponde ang Obando police sa Barangay Paliwas dahil sa panggugulo umano ni Amutan, na armado ng baril sa kanilang lugar.

Nakumpiska sa suspek ang isang caliber 9mm Arnscor, magazine, 10 bala, tactical flashlight, belt bag at siyam na pakete ng shabu.

Nahaharap ito ngayon sa kasong grave threat, violation of RA 9165 (Dangerous Drug Act of 2002) at

illegal possesion of firearms and ammunitions. (Jun Borlongan)